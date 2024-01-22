Mansur Yavaş ile ortak noktaları Ankaragücü! Turgut Altınok'tan sonra... İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Gözler parti ve ittifakların adaylarına çevrildi. Cumhur İttifakı Ankara'da Turgut Altınok'u, CHP ise Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterme kararı aldı. İYİ Parti de ise hem İstanbul hem de Ankara adaylarını belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DA CENGİZ TOPEL YILDIRIM SÜRPRİZİ

Kulislerde farklı farklı isimler konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Ankara'da göstereceği adayla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia da bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYDI"

Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara adayı için Cengiz Topel Yıldırım isminde karar kıldığını aktardı. Adayın açıklanma tarihi olarak çarşamba günü işaret eden Saymaz, Yıldırım'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ara danışmanlığını yaptığını aktardı.

İsmail Saymaz yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Yıldırım’ın adaylığı çarşamba günü açıklanacak.

Eski Ankaragücü Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı. Yıldırım’ın adı 2014 ve 2019 seçimlerinde CHP’nin Ankara adaylığı için geçmişti."

İyi Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

Yıldırım’ın adaylığı çarşamba günü açıklanacak.

Eski Ankaragücü Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı.

Yıldırım’ın adı 2014 ve 2019 seçimlerinde CHP’nin Ankara adaylığı için geçmişti. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 22, 2024

MANSUR YAVAŞ İLE ORTAK NOKTALARI ANKARAGÜCÜ

Aynı zamanda lisanslı bir futbolcu olan Cengiz Topel Yıldırım, 2008 yılında Ankaragücü yönetimine girdi. 2009'da kulüp başkanı olan Cengiz Topel Yıldırım, kulüp başkanlığı görevini de yürütmüştü. Mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın da Ankaragücü taraftarı olduğu ve fırsat buldukça sık sık Ankaragücü maçlarını takip ettiği biliniyor.







