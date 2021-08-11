Amazon Prime'da dev indirim günleri başladı: Birbirinden şık erkek moda ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler

Basic ve uygun fiyatlı moda ürünleriyle şık olabilmek mümkün. Ücretsiz kargo, ertesi gün teslimat ve %70’e varan dev indirim fırsatlarına sahip olabilmek için hemen Amazon Prime üyesi olun! Avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiniz erkek moda ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

1- Sade bir şort ile tarzınızı değiştirin

Yaz aylarında enerjik ve şık görünmenizi sağlayan Defacto erkek şort, sizlere spor bir görünüm katacak. Polo yaka t-shirt ile benzersiz bir takımlama yapabileceğiniz şort, sıcaklarda sanki üzerinizde bir şort yokmuş gibi ferahlık sağlıyor.

2- Bu sweatshirt üzerinize çok yakışacak

Serin havalarda üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz Levi’S Kapşonlu Sweatshirt, vücudu sıkmayan yapısıyla sizlere extra rahatlık sağlıyor. Adidas erkek pantolon ve Adidas yürüyüş ayakkabısı üzerinize çok yakışacak.

3- Basketbol severlerin hayır diyemeyeceği bir ayakkabı

Hafif ve kolay esneyebilir yapısıyla sizlere rahat bir kullanım imkanı sunan Adidas Harden basketbol ayakkabısı, hem kapalı saha hem de günlük kullanımlar için uygun olarak tasarlanmıştır. Basketbol ayakkabısı ile birlikte kullanacağınız Stark Soul havlu çorap, sakatlanmaları büyük ölçüde önler.

4- Doğru seçimle kendi tarzınızı yaratın

Yaza uygun rengi ve sadeliğiyle göz kamaştıran, üzerinizde şort olduğunu bile hissettirmeyen Koton Bermuda şort ile yaza damga vurun! West erkek ayakkabı ile yapacağınız takımlama ile yaz aylarının favori kombinine sahip olun.

5- Yumuşak dokusu dile kendinizi daha rahat hissedin

Adeta bulutların üzerinde uçuyormuş gibi rahat hissettiren; üzerinizde sanki bir boxer yokmuş gibi düşündüren Koton 3’lü erkek boxer, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanımınıza uygundur. Amazon Prime ayrıcalıklarıyla, erkek boxer’a, Tutku 3’lü erkek atlet ile birlikte sahip olun.

6- Tarzınızla fark yaratın

Bahar ve kış aylarında sade ve şık bir şal arayanlar için vazgeçilmez olan Calvin Klein Scarf Monoya, Amazon Prime avantajlarıyla sahip olabilirsiniz. Şal ile birlikte alacağınız Koton bisiklet yaka kazak ile benzersiniz kombininiz ile bahar aylarında gözler hem üzerinizde olsun.

7- Deniz keyfini yaşarken, tarzınızı konuşturun

İş hayatı, okul hayatı, ev hayatı derken nihayet tatil vakti geldi. Tüm yılın yorgunluğunu atarken John Frank mayo şort ile deniz keyfinizi farklı bir boyuta taşıyın. Çabuk kuruyan ve güneş ışınlarına dayanıklı yapısıyla şort, uzun yıllar kullanıma uygundur.

Şort ile ayrılmaz ikili olacak Quiksilver deniz terliği ile plajda favoriniz olacak.

8- Doğru parçalar ile şık giyinmek hiç zor değil

Son yılların en beğenilen gömlek türlerinden biri olan oduncu gömlekler gerek duruşu gerek rahatlığıyla erkekler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Farklı renk tonlarıyla bambaşka tarzların kapısını aralayan Koton gömlek, tam size göre.

Koton Micheal Skinny Fit pantolon ile şık gömleğinizi tamamlayın.

9- Konforlu bir ev terliğine kim hayır diyebilir ki?

Günümüzün büyük bir çoğunluğunu evlerde geçiriyoruz. Ortopedik sorunların arttığı bu dönemde konforlu yaşam her şeyden önemli. Rahatlığıyla sanki havada yürüyor hissi veren Twigy terlik, konforlu bir terlik arıyorsanız tam size göre!

Terlik kadar içerisinde bir o kadar rahat hissedeceğiniz Pamuklu pijama takımına Amazon prime ayrıcalıkları ile sahip olun!

10- Ne o kadar sıcak, ne o kadar soğuk...

Güneşiyle içimizi ısıtan, rüzgarıyla bizi az da olsa üşüten bahar havalarında Lotto montu, yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Montu, Lumberjack yürüyüş ayakkabısıyla kombinleyerek tarzınızı konuşturun.



