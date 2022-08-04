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  4. Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

03.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün giderek yükselen fiyatlar yüzünden indirimli ürünler birçok kişinin radarına hızlıca giriş yapıyor. Eğer Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü en çok ihtiyaç duyulan ürünlerde hâlâ kaçırılmaması gereken indirim fırsatları var! Gelin, Amazon'da hâlâ indirimde olan ve yaşantınızı kolaylaştıracak en iyi ve ucuz ürün çeşitlerine beraber göz atalım.

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

İhtiyaç duyduğunuz ürünleri satın alacağınız zaman indirimli ürünleri tercih ederek bütçenizin sarsılmasını engelleyebilirsiniz. Böylece fiyat-performans ürünlerini uygun fiyata satın alarak kalitenin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Kablosuz kulaklıktan powerbank'e, kitaptan çantaya, Türk kahvesi makinesinden ütüye kadar sıklıkla ihtiyaç duyulan birçok üründe dikkat çeken indirimler bulunuyor. Hazırsanız bu ürünleri keşfedelim!

1. Müziği doyasıya yaşayın: Baseus Encok W09 True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

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Kablolu kulaklıklarla müzik dinlemekten sıkıldıysanız en iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında zirvede yer alan Baseus Encok W09 True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık modeline bir şans verebilirsiniz. Modern ve sade tasarımıyla kullanıcılarından tam not alan kablosuz kulaklık, dayanıklı malzeme kalitesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yüksek, orta ve düşük frekansları net bir şekilde dengeleyen ürün; kesinlikte seste gecikme yaşatmıyor. Kulak anatomisine göre rahatça ayarlanabilen kulaklık, uzun saatler müzik dinlerken konfor vadediyor. Kulaklığın mikrofonunda gürültü azaltma özelliği olması da cabası!

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2. Elinizden bırakamayacaksınız: Martin Eden

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

Birçok okur tarafından usta yazar Jack London'ın en iyi eseri olarak gösterilen Martin Eden, akıcı ve sürükleyici eserleri sevenlerin elinden bırakmayacağı bir kitap! Yoksul bir deniz işçisi olan Martin Eden'ın aşık olduktan sonra karakter ve statü değişiminin ele alındığı eser; insan ilişkileri, toplum katmanları ve ahlaki değerler gibi birçok farklı noktaya değinerek okuyucuya keyifli anlar sunuyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın özenli baskısıyla okurlarla buluşan ölümsüz eser, her kütüphanede mutlaka bulunması gereken kitaplar arasında yer alıyor.

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3. Şarj sorunlarına son: Baseus Mini Ja Powerbank

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

Cep telefonunuzun, tabletinizin veya kablosuz kulaklığınızın şarjı sürekli bitiyorsa Baseus Mini Ja Powerbank ile sorununuzu kökten çözebilirsiniz. En kaliteli ve uzun ömürlü powerbank çeşitleri arasında bulunan model, 10.000 mAh kapasitesindeki yüksek piline rağmen mini tasarımı sayesinde çok az yer kaplıyor. Böylece ceplerde veya çantalarda yer problemi yaşatmadan kolayca taşınabiliyor. Hızlı şarj desteği sunan ürünün iki farklı USB yuvası bulundurması da önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Böylece farklı cihazlar aynı anda şarj edilebiliyor. Modelin kısa devre ve aşırı voltaj gibi olumsuz senaryolar için korumalı olması da bir diğer artısı!

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4. Çok amaçlı kullanım: Mack MCC-006 15.6 inç Office Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

En kaliteli sırt çantaları arasında yer alan Mack MCC-006 15.6 inç Office Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası, siyah renkli modern ve sade tasarımı sayesinde hem iş hem okul ortamlarında tercih edilebiliyor. Geniş kapasitesi ile birçok farklı ürünün depolanmasını sağlayan model, güçlendirilmiş iç astarı sayesinde tablet ve notebook gibi değerli cihazların güvenle taşınmasını sağlıyor. Ayarlanabilir omuz askıları ile her boy ve kol tipine uyum sağlayan modelin yumuşak ve konforlu bir doku sunması da ergonomik açıdan önemli bir ayrıntı şeklinde karşımıza çıkıyor.

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5. Kahve tutkunlarına Kiwi Kcm-7512 Inox Türk Kahve Makinesi

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

Türk kahvesi saatlerini pratik ve lezzetli anlara dönüştürmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Kiwi Kcm-7512 Inox Türk Kahve Makinesi, hazırladığı bol köpüklü Türk kahveleriyle enfes anlar vadediyor. Kablosuz tasarımıyla son derece kolay bir kullanıma sahip olan model, tek seferde altı fincana kadar Türk kahvesi hazırlayabiliyor. Paslanmaz çelik gövdesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunmasının yanı sıra içinde su bulunmadığında emniyet sistemini devreye sokarak çalışmayı kesiyor. Böylece mutfak kazalarının önüne geçiyor. Paslanmaz çelik gizli rezistansa sahip olduğu için cezvenin içi kolayca temizlenebiliyor.

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6. Fiyat-performans ürünü: Tefal FV1842 Maestro Plus Buharlı Ütü

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

Tam bir fiyat-performans canavarı olan Tefal FV1842 Maestro Plus Buharlı Ütü, en ucuz ve kaliteli ütü modelleri arasında yer alıyor. Şık ve modern tasarımıyla gözlere de hitap eden model, birbirinden işlevsel özellikleri sayesinde ütü yapmayı dert olmaktan çıkarıyor. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla kullanıcılarına güven veriyor. Ayrıca akıllı tasarımı sayesinde rahatça tutulabiliyor. Ekstra büyük seramik tabanı ile yapışma problemleri yaşatmadan zahmetsiz bir ütü deneyimi sunuyor. Damlama önleyici özelliği sayesinde ütülenen çamaşırların üzerinde leke oluşmasının önüne geçiyor.

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7. Kaliteli ve kullanışlı: Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak

Amazon Prime indirimlerini kaçırdığı için üzülenlere alternatif indirimli ürün önerileri

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Okul, iş, seyahat, piknik, spor ve kamp gibi farklı ortamlarda kullanım imkânı sunan Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak; indirimdeyken kaçırılmaması gereken ürünler arasında yer alıyor. Paslanmaz çelik malzemelerden üretilen model, dayanıklı tasarımıyla kullananlara uzun yıllar yoldaş olmaya aday! Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içecekleri 9 saat sıcak, 12 saat soğuk tutabiliyor. Küçük eller için kolay açma tuşu bulunduran model, araba bardaklıklarına uyum sağlayan kompakt yapısıyla kolaylık sunuyor. Ürünün en önemli özelliği ise sızdırma gibi problemler yaşatmaması.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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