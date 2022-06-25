Amazon'da bu haftanın en çok satan indirimli ürün listesi

Yaz aylarının gelmesi ile birçok gereksinim ortaya çıktı. Bu ihtiyaçların birkaç tanesinin farkına varıp temin edilse de bazıları insanın aklına gelmeyebilir. Böyle bir durumda en mantıklı hareket, çok satan indirimli ürün listelerine göz atmak olabilir. Amazon Prime'da ihtiyacınız olan birçok ürünü, avantajlı fiyatlarla bulmak mümkün. Sizin için Amazon'un çok satan indirimli ürünler sayfasından ihtiyacınız duyabileceğiniz ürünleri tek tek inceledik. Gördüğünüz anda almak isteyeceğiniz avantajlı ürünlere bakmaya ne dersiniz?

1. Bebekli ailelerin en büyük ihtiyacı: Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre LCD Ekran Isı Nem Ölçer

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Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre LCD Ekranlı Isı Nem Ölçer, bebekli ailelerin kurtarıcısı oluyor. Ürün, LCD ekranında anlık olarak nem ve ısı seviyesini gösterdiği gibi kaydettiği verileri cep telefonuna atarak saatlik, günlük ve aylık grafikler çizebiliyor. Böylelikle gün içerisinde oluşan ısı ve nem değişimlerini belirlemek mümkün oluyor. Aynı zamanda ürünün bebek modu, o anki ısı ve nem seviyesine göre ekranda üç farklı simge gösteriyor. Bu sayede ortamın ısısının ve nem seviyesinin bebek için uygun olup olmadığı anlaşılabiliyor. Kullanışlı ve oldukça uygun fiyatlı olan ürün, bir adet lityum metal pille çalışıyor.

2. Serinova SML2 Sümela 14 cm Tabaklı Saksı ile balkonlar çiçek açacak

Havalar ısınınca balkon mevsimi geldi çattı. Balkonlarınızın daha ferah ve hoş görünmesi için en güzel yollardan biri, balkonda bolca çiçek yetiştirmek. Serinova SML2 Sümela 14 cm Tabaklı Saksı, 1,5 litre hacme sahip. Bu sayede her türlü balkon çiçeğini bu saksıda rahatlıkla yetiştirebilir, kendinize küçük bir çiçek bahçesi yaratabilirsiniz. Yedi farklı renk seçeneği bulunan saksı ile balkonunuzu rengârenk şekilde dizayn edebilirsiniz. BPA içermeyen güvenilir ve dayanıklı malzemeden üretilen ürün, UV katkılı olması sayesinde kolaylıkla solmaz ve yıpranmaz. Toprakta bulunan fazla su, saksının tabağına kolaylıkla süzülebilir. Böylelikle bitkilerin çürümesi engellenir.

3. Çabuk biten bataryalara çare: Spigen SteadiBoost 27 W Hızlı Şarj Cihazı

27 W güçlü enerji desteği ile dikkat çeken Spigen SteadiBoost 27 W Hızlı Şarj Cihazı, hızlı şarj özelliği ile çok kısa sürede telefonunuzu şarj edebiliyor. Bir tane Type-C çıkış bulunan ürün, USB-C Lightning kablo ile çalışıyor. Küçük ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken cihaz, zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. iPhone X'ten başlayarak iPhone 13 Pro'ya kadar olan modelleri destekleyen ürün; aynı zamanda Samsung Galaxy S22, S21, S20, Note 20, Note 10, S10, S9, S8 ve Z Flip gibi modelleri de hızlıca şarj edebiliyor.

4. Anker A1363 Powercore Select 20000 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı ile pil bitme derdine son

Quickcharge desteği ile bataryasını beş saatte tam olarak doldurabilen Anker A1363 Powercore Select 20000 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı, standart adaptörlerle 10 saatte şarj olabiliyor. Multiprotect özelliğiyle ürün, ısınmaya ve aşırı akıma karşı korumalı olarak üretiliyor. Ürünün PowerIQ teknolojisiyle hızlı şarj özellikli iki adet Type-A USB portundan aynı anda iki telefonu şarj etmek mümkün oluyor. 18 W enerji desteği veren cihazı, portatif ve kompakt tasarımıyla hemen her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda ürünün üzerinde yer alan daire şeklindeki LED ışıktan bataryanın durumunu kontrol edebilir, ihtiyaca göre ürünü şarj edebilirsiniz.

5. Xiaomi Mi Home 360 Derece 1080P Güvenlik Kamerası ile evinizi daha güvenli hâle getirin

Xiaomi Mi Home 360 Derece 1080P Güvenlik Kamerası, evde kamera ihtiyacı olanlar için en etkili çözümler arasında yer alır. 360 derece dönebilen başlığı ve gece görüşü özelliği ile âdeta kör nokta bırakmayan ürünü kullanmak çok kolay. Mobil uygulama üzerinden anlık olarak ürünü izleyebilir, gerektiğinde cihaza yönlendirme yapabilirsiniz. Enerjisini bataryasından alan güvenlik kamerası, insan algılama özelliğine sahip. Evde kalan çocuğunuzun güvenli olduğundan emin olmak isterseniz bu ürüne göz atmanızda fayda var. Uygun fiyatı, şık tasarımı ve kalitesi ile ürünün beğeninizi kazanacağından eminiz.

6. Smootie hazırlamanın en zevkli yolu: Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Yaz gelince tüketilen yiyecek ve içeceklere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. "Hafta sonları biraz detoks yapayım, sabahları shake hazırlayıp onları içeyim." diyorsanız sıradaki ürün tam size göre. Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender, hem blender hem taşıma şişesi olarak alıcısına sunuluyor. 300 W gücündeki ürünle yiyecek veya içeceklerinizi hazırladıktan sonra BPA içermeyen sağlıklı kabı ile istediğiniz yere götürebilirsiniz. Cihaz, sızdırmaz kapağı ve katlanabilir taşıma halkası ile oldukça pratik kullanım sağlıyor. Kaymaz tutma silikondan üretilen ürün; spor, ofis veya seyahatte kullanıma elverişli.

7. Türk kahvesi sevenlere: Arzum Ok004 OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi

Sabah kahvaltıdan veya akşam yemeğinden sonra 1 fincan Türk kahvesi içmenin verdiği tadı herhalde hiçbir kahve vermez. Arzum Ok004 OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi; ufak gövdesi sayesinde fazla yer kaplamamasıyla avantaj sağlarken basit kullanımı ile beğenileri kazanıyor. 0,5 litre hacme sahip ürün, patentli ısıtma bölümü sayesinde su altında kolayca temizlenebiliyor. Tek seferde dört fincana kadar servis yapabilen cihaz, sol ele de uygun olarak iki taraflı döküm yapmaya olanak sağlıyor. Akıllı taşma önleme sistemi ve ağır ateşte pişirme etkisiyle közde pişen kahvenin lezzetini evinize taşıyor.

8. Yaz sıcaklarına kesin çözüm: Dijitsu Vn06 A Ayaklı Vantilatör

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Sıcak havalar kendini daha da hissettirirken bu duruma bir çare arayanlar için en ideal seçeneklerden biri: vantilatör. Dijitsu Vn06 A Ayaklı Vantilatör, sessiz çalışma özelliği ve üç farklı ayar kademesiyle bu soruna iyi bir çözüm sunuyor. Işıklı düğmeleriyle gece ve karanlık ortamlarda rahat kullanım sağlayan ürün, aynı zamanda kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım vadediyor. Ev veya ofislerde aşırı sıcaklarla baş etmenin ekonomik yollarından biri olan cihaz, düşük elektrik tüketimi ve ergonomik yapısıyla kullanıcılar tarafından epey beğeniliyor.