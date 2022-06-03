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AMBER Alerts, Instagram'a geldi: Kullanıcılar kayıp uyarıları alacak

03.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AMBER Alerts (AMBER Alarmı), kaçırılan çocukların bir an önce bulunabilmesi için verilen bir alarm olarak biliniyor. Sosyal medya platformu Instagram ise AMBER Alerts'ı uygulamasına getirdi. Instagram, artık kayıp çocuk uyarıları gösterecek.

AMBER Alerts, Instagram'a geldi: Kullanıcılar kayıp uyarıları alacak

AMBER Alerts (Amber Alarmı) ABD'de ortaya çıktı. Bir çocuk kaçırma uyarı sistemi tarafından, kaçırılan çocukları bulmak için halktan yardım istemek adına dağıtılan bir mesaj olan AMBER Alerts, Facebook'a getirildikten beş yıl sonra ise Meta çatısı altındaki bir diğer platform olan Instagram'a geldi.

INSTAGRAM'DAN KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEM: AMBER ALERTS

Haberi, Instagram Başkanı Adam Mosseri duyurdu. Mosseri, "Bu, kayıp bir çocuğun yakınındaysanız, kayıp çocukla ilgili bir fotoğraf ve mevcut diğer bilgiler gibi önemli ayrıntıları gösteren bir AMBER uyarısı görebileceğiniz anlamına gelir." dedi.

Bu özellik ile birlikte kolluk kuvvetleri tarafından bir AMBER Uyarısı etkinleştirilirse ve belirlenen arama alanındaysanız, artık Instagram ana sayfanızda uyarı görünecek.

Uyarı, fotoğraf, açıklama, kaçırılmanın yeri ve eldeki diğer mevcut bilgiler gibi çocukla ilgili önemli ayrıntıları içerecek. İnsanlar haberi daha da yaymak için uyarıyı arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Amber Alerts

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İlk etapta 25 ülkedeki Instagram uygulamasının kullanıcıları, kendi bölgelerinde bir çocuk kaybolduğunda uyarı alacak. Bu ülkeler; Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvador, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Güney Kore, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika, Tayvan, Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak sıralanıyor.

AMBER Alerts 2015 yılında Facebook'ta kullanıma sunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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