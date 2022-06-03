AMBER Alerts, Instagram'a geldi: Kullanıcılar kayıp uyarıları alacak

AMBER Alerts (Amber Alarmı) ABD'de ortaya çıktı. Bir çocuk kaçırma uyarı sistemi tarafından, kaçırılan çocukları bulmak için halktan yardım istemek adına dağıtılan bir mesaj olan AMBER Alerts, Facebook'a getirildikten beş yıl sonra ise Meta çatısı altındaki bir diğer platform olan Instagram'a geldi.

INSTAGRAM'DAN KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEM: AMBER ALERTS

Haberi, Instagram Başkanı Adam Mosseri duyurdu. Mosseri, "Bu, kayıp bir çocuğun yakınındaysanız, kayıp çocukla ilgili bir fotoğraf ve mevcut diğer bilgiler gibi önemli ayrıntıları gösteren bir AMBER uyarısı görebileceğiniz anlamına gelir." dedi.

???? AMBER Alerts ????



This week, we're bringing AMBER Alerts to Instagram.



This means that if you're in the vicinity of a missing child, you might see an AMBER alert showing important details about the missing child such as a photo & any other information that can be provided. ???????? pic.twitter.com/7Qs8JZqRl1 — Adam Mosseri (@mosseri) June 1, 2022

Bu özellik ile birlikte kolluk kuvvetleri tarafından bir AMBER Uyarısı etkinleştirilirse ve belirlenen arama alanındaysanız, artık Instagram ana sayfanızda uyarı görünecek.

Uyarı, fotoğraf, açıklama, kaçırılmanın yeri ve eldeki diğer mevcut bilgiler gibi çocukla ilgili önemli ayrıntıları içerecek. İnsanlar haberi daha da yaymak için uyarıyı arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

İlk etapta 25 ülkedeki Instagram uygulamasının kullanıcıları, kendi bölgelerinde bir çocuk kaybolduğunda uyarı alacak. Bu ülkeler; Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvador, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Güney Kore, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika, Tayvan, Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak sıralanıyor.

AMBER Alerts 2015 yılında Facebook'ta kullanıma sunulmuştu.

