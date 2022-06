AMBER Alerts, Instagram'a geldi: Kullanıcılar kayıp uyarıları alacak

AMBER Alerts (Amber Alarmı) ABD'de ortaya çıktı. Bir çocuk kaçırma uyarı sistemi tarafından, kaçırılan çocukları bulmak için halktan yardım istemek adına dağıtılan bir mesaj olan AMBER Alerts, Facebook'a getirildikten beş yıl sonra ise Meta çatısı altındaki bir diğer platform olan Instagram'a geldi.

Haberi, Instagram Başkanı Adam Mosseri duyurdu. Mosseri, "Bu, kayıp bir çocuğun yakınındaysanız, kayıp çocukla ilgili bir fotoğraf ve mevcut diğer bilgiler gibi önemli ayrıntıları gösteren bir AMBER uyarısı görebileceğiniz anlamına gelir." dedi.

???? AMBER Alerts ????



This week, we're bringing AMBER Alerts to Instagram.



This means that if you're in the vicinity of a missing child, you might see an AMBER alert showing important details about the missing child such as a photo & any other information that can be provided. ???????? pic.twitter.com/7Qs8JZqRl1