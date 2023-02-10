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  4. Ambulansta tebessüm ettiren diyalog! Deprem enkazından 69 saat sonra çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu

Ambulansta tebessüm ettiren diyalog! Deprem enkazından 69 saat sonra çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu

10.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 69. Saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk ile sağlık görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul’un arasında tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ambulans içerisinde yaşanan diyalog görüntülerin ardından 19 yaşındaki gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve kitaplarının temin edileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 69. Saatinde enkazdan sağ olarak çıkartılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk ambulans ile hastaneye götürüldüğü esnada kendisine müdahale eden sağlık görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AMBULANS İÇERİSİNDE TEBESSÜM ETTİREN DİYALOG

Enkazdan sağ olarak çıkarıldıktan sonra bütün acılarını unutan 19 yaşındaki Galip Öztürk tek önceliği 5 ay sonra gireceği YKS sınavına çalıştığı kitapları oldu. Kendi acısını bir kenara bırakan üniversite öğrencisi Öztürk, sağlık görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında ambulans içerisinde geçen diyalogda kitaplarının bulunmasını istedi. Sağlık görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul’un ‘hangi kitapları istiyorsun’ sorusu üzerine genç, sınav için gerekli olan bütün kitapları saydı. Bunun üzerine sağlık görevlisi Ertuğrul kendisinin istediği bütün kitapları temin edeceğini söyledi.

KİTAPLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

19 yaşındaki genç Galip Öztürk ile sağlık görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında geçen diyalog ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü. 5 ay sonra gireceği sınavda kitaplarını enkaz altında olan üniversiteli gencin büyün kitapları ‘Ülkem okuyor’ projesi çerçevesinde temin edileceği ve bu projenin enkaz kaldırma çalışmalarından sonra da tüm çocukları kapsayacak şekilde devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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