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Ankara AK Parti adayı için çok konuşacak iddia! Süleyman Soylu...

24.08.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere doğru geri sayıma geçilirken, AK Parti'nin Ankara adayı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti kulislerinde Ankara adaylığı için Süleyman Soylu ve Veysel Tiryaki'nin konuşulduğunu belirtti.

Ankara AK Parti adayı için çok konuşacak iddia! Süleyman Soylu...

Yerel seçimler için son kulis bilgilerini paylaşan MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de ekrana gelen 'Gündem Özel' programında Barış Terkoğlu'nun konuğu oldu.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI KİM OLACAK?

Kulat, yerel seçimlere az bir süre kala AK Parti kulislerinde konuşulan adayları açıkladı. 2024 yerel seçimler için AK Parti aday belirlemek için kolları sıvadı. Son seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start vermişti. AK Parti kulislerinde aday belirleme yarışı sürüyor.

"SÜLEYMAN SOYLU VE VEYSEL TİRYAKİ ÖN PLANA ÇIKIYOR"

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin AK Parti'de Ankara adaylığı için öne çıktığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Sayın Süleyman Soylu düşünülmezse, Veysel Tiryaki'nin isminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu iki isim arasında yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.

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