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Ankara'da kim önde? Canlı yayında seçim anketi sonucunu açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 26.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçime yönelik Ankara'da yapılan son anket sonucunu açıklayan Erkek, "Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız" ifadesini kullandı. Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası hakkında da konuşan Erkek, "Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri" dedi.

Ankara'da kim önde? Canlı yayında seçim anketi sonucunu açıkladı

Yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem Erkek, seçimde ekonominin etkili olacağını belirterek " Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye'de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız" ifadesini kullandı.

Yerel seçimin bir genel seçim havasında geçmemesi gerektiğini belirten Erkek, "Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi... Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler." dedi.

"CHP'NİN İZMİR ADAYI YARIN AÇIKLANACAK"

CHP'nin İzmir adayı hakkında da açıklamada bulunan Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ SARIGÜL'ÜN İSTİFASI

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa etmesi hakkında da konuşan Erkek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birle

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
1,5 yıl önce sterlin/dolar 4,8di şimdi 1,3. Yani dolar tüm paralar karşısında uçtu. Ortada ekonomik başarısızlık yok. Devlet dış borcu 80den 120ye çıktı. 550 olan özel borcu gelişmiş ülkelerde 20 kat daha çok.
@sabanh998 Muhalefet çözüm için proje önerdi mi hayır. Sadece kötülersen çözüm önermezsen hele de bir gün başka bir gün başka konuşursan insanlar size güvenmez, elimdekinden de olmayayım diye aynı partiye oy vermeye devam eder...
doğru diyon brunson salınmasaydı dolar şimdi 10 tl. idi.ekonomiyle ne alakası var dimi.
suriyelimisin sen dolar, sterlin ayrimini yapamiyorsun rakamlara hiç bisey demiyorum bile :)))))))
yazın lagım kışın gaz kokar izmir 15 senede bitirdiniz uzmirimizi yasanmaz sehir yaptınız ah rahmetli ahmet piristina seni çok arıyoz izmirli olarak.
Genel Başkanınız son derece demokrat mı :))
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