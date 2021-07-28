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Antalya'da canlı yayında olası faciadan dönüldü

28.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili bilgi vermek için canlı yayında olan muhabir ve kameraman büyük bir kazayı refleksleri sayesinde yara almadan atlattı.

Antalya'da canlı yayında olası faciadan dönüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu. Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı.

Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altındaSon dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

YÜREKLER AĞZA GELDİ

DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti. Tam bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.

Manavgat'taki yangından kahreden görüntülerManavgat'taki yangından kahreden görüntüler

ADAD


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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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