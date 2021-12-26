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  4. Antalya'da ev alevlere teslim oldu! İzleme yarışına girdiler

Antalya'da ev alevlere teslim oldu! İzleme yarışına girdiler

26.12.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Daire kısa sürede alevlere teslim olurken bina altındaki iş yeri sahibi ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Yangını gören vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla yangını çekme yarışına girdi. Yangında bir kadının dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi.

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BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Birinci kattan alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen ev sahibi kadın sağlık görevlileri ambulansa alarak oksijen desteği sağladı. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık çalışma sonunda söndürdü.

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İTFAİYE ERİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Yangını söndürmek için bölgeye gelen bir itfaiye eri balkona dayadığı merdivenle yukarıya çıkmaya çalışırken düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının düşeceğini fark eden 2 itfaiye eri hemen merdiveni tutarken, merdiven üzerinde bulunan itfaiye eri de aşağıya indi. Ayrıca, itfaiye aracı üzerindeki merdivene çıkan başka bir itfaiye eri de burada düşme tehlikesi yaşadı.

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İZLEME YARIŞINA GİRDİLER

Birinci katı saran alevleri gören vatandaşlar yangın bölgesine gelirken, yangını seyretme yarışına girdi. Bazı vatandaşların telefonlarla yangını kayıt altına aldığı görüldü. Yangında binada yaşayan bazı vatandaşların da panikle balkona çıktığı dikkat çekti.

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İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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