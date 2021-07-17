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Antalya'nın en işlek caddesinde tekme tokatlı kavga kamerada

17.07.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 erkek tekme tokat birbirine girdi. Arbede sırasında bir kadın, yere düşen erkeği tokatlayıp, tekmelemeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlandırılan kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'nın en işlek caddesinde tekme tokatlı kavga kamerada

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın en işlek caddesi olan ve 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 3 erkek arasında tekme tokat kavga çıktı.

Tarafların birbirine girdiği kavga sırasında, erkeklerden birinin yakını olduğu değerlendirilen kadın araya girerek, önce tarafları ayırmaya çalıştı. Daha sonra aynı kadın, kavga sırasında yere düşen erkeğin kafasına ve yüzüne defalarca tokat atmaya başladı. Uzaklaştırılmak istenen kadın, ayağıyla yere düşen kişiye tekme atmaya da çalıştı. Bu sırada erkeklerden biri ise yere düşen kişinin üzerine çıkarak yüzüne doğru yumruklar attı.

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KEMERLE KAFASINA VURDU

Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, yerde kalan erkek ayağa kalktı. Bu esnada kavgaya dahil olduğu değerlendirilen başka bir erkek de elinde bulunan kemerle sert bir şekilde yerden kalkan erkeğin kafasına vurdu. Daha sonra taraflar ayrılarak, olay yerinden uzaklaştı.

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga anında bir vatandaşın 'Tutsanıza, ayırsanıza ya' dediği de duyuldu. (DHA)

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antalya
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