'Antika yazılı taş' yazıp 20 bin TL fiyatla internette satışa koydu! Harekete geçildi... İncelemede ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta A.D.'nin internet üzerinden 20 bin TL'ye satışa çıkardığı kitabe, tarihçi yazar Mehmet Dilbaz'ın dikkatini çekti. Dilbaz, sosyal medya hesabından söz konusu ilanı paylaşarak, "Ecdadın bıraktığı kitabeler sarı sitede çatır çatır satılıyor" ifadesini kullandı. Dilbaz'ın paylaşımı üzerine harekete geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ilanı veren kişinin Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından A.D.'nin satışa çıkardığı kitabeye el koydu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede eserin Osmanlı dönemine ait olduğunu tespit etti. 1835-1836 tarihli çeşmeye ait olduğu belirlenen 6 satırdan oluşan kitabe, Elbistan Müzesi'nde koruma altına alındı.

'ESERİ KURTARDIK'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, kitabenin korumaya alınması ardından yaptığı paylaşımda, "Eser artık müzemizde koruma altında. Duyuran, bizi haberdar eden, bizimle çalışan herkese ve kolluk kuvvetlerimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Coşkun, DHA'ya yaptığı açıklamada da, hangi eser hangi konu olursa olsun, Türkiye'nin kültür varlıklarına sahip çıkarak, tahribatını engellemeye gayret ettiklerini söyledi. Coşkun, "Gerek sosyal medya gerekse diğer mecralardan bize ulaşan her ihbarı ve şikayeti ciddiyetle ele alıyor ve gereğini yapıyoruz. Kimi zaman emniyet kimi zaman jandarma tüm paydaşlarımızla iletişim halinde müze müdürlüklerimizle süreçleri yönetiyoruz. Her konu, kendine özel bir şekilde ele alınıyor, birinin diğerine benzemediği birçok usul ve yöntemimiz var; ama esas olan kültür varlıklarımızı korumak. Bu hadisede de bir kitabenin satışa konulduğu bilgisi bize iletildi ve biz de eseri kurtardık" dedi.

'DENETLEME MEKANİZMASINA İHTİYAÇ VAR'

Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz ise Türkiye ve Balkanlar'ın pek çok noktasında kültürel varlıkları korumak adına çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede kültürel mirasımıza ait yüzlerce eseri kurtardık. Söz konusu bu eser 1 Ocak tarihinde internette satış yapılan bir siteye konulmuş. Bu ilan bir takipçim tarafından bana bildirildi. Kendisi satıcıya telefon etmiş ve satıcı ilana koyduğu kitabe için 20 bin TL fiyat talep etmiş. Bu siteler için bir denetleme mekanizmasına ihtiyaç var. Ülkemiz bu konuda çok muzdarip. Binlerce eser bu şekilde satılarak yurt dışına kaçırıldı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Biz, 'Kaybolan Tarihin Peşinde’ hareketi olarak ülkemizin kültürel mirasını korumak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)