Apple'dan yeni karar: Ofise dönmüyorlar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Apple'ın çalışma hayatını da etkiledi. Pek çok şirket gibi Apple da salgının etkisinden dolayı uzaktan çalışma modelini kullanmaya başladı. Ancak kaynaklar, kısa süre önce Apple çalışanlarının 1 Şubat'tan itibaren şirketin ofislerine dönmeye başlayacaklarını aktardı. Fakat bu konuda yeni bir gelişme var.

APPLE OFİSE DÖNMÜYOR

Teknoloji yazarı Mark Gurman ve Zoe Schiffer'e göre Apple, kurumsal çalışanların ofise dönmesi gereken tarihi süresiz olarak erteledi. Apple CEO'su Tim Cook'un çalışanlara bir e-posta gönderdiğini söyleyen kaynaklar, işe dönüş tarihinin henüz belirlenmediğini de belirttiler.

1.000 DOLAR İKRAMİYE

Gurman'a göre, Apple, tüm çalışanlarına evden çalışma ihtiyaçlarını karşılamaları için 1.000 dolar ikramiye verecek. Apple sözcüsü Nick Leahy, 1.000 dolarlık ikramiyeyi doğrulamış durumda.

OMICRON TEHDİDİ

Apple'ın ofise dönüşü erteleme kararı, Kovid-19 vakalarının artışı ve omicron varyantının yayılmaya başlamasıyla geldi.

