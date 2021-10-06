HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, "müşterilerini yanılttığı" için 95 milyon dolar ödeyecek

Apple, "müşterilerini yanılttığı" için 95 milyon dolar ödeyecek

06.10.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, ABD'de kendisine karşı açılan bir davada 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Davada, Apple'ın AppleCare koruma planı kapsamında yeni değil, yenilenmiş cihazlar vererek müşterileri yanılttığı öne sürülüyor.

Apple, "müşterilerini yanılttığı" için 95 milyon dolar ödeyecek

iPhone'ların üreticisi Apple, 2016 yılında Kaliforniya'da açılan bir davada anlaşma yoluna gitti. Söz konusu davada müşteriler, Apple'ın AppleCare koruma planı kapsamında yeni cihazlar vermek yerine yenilenmiş cihazlar verdiğini öne sürdü.

Ucuz iPhone olacak gibi: iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdırıldıUcuz iPhone olacak gibi: iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı

DAVACILAR "YENİSİYLE EŞDEĞER DEĞİL" DEDİ

Apple, ABD'deki hüküm ve koşullar, servise gelen bir üründe yeni veya yenilenmiş, performans açısından yenisiyle eşdeğer parça veya ürünler kullanabileceğini belirtiyor. Ancak söz konusu davada davacılar, yenilenmiş veya "yeniden üretilmiş" cihazların "performans ve güvenilirlik açısından yenisiyle eşdeğer" olmadığını iddia ederek Apple'dan maddi tazminat talep etti.

Apple

ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Bunun sonucunda teknoloji devi ile davacılar 95 milyon dolarlık bir ödeme için anlaşmaya vardı. Söz konusu ödeme, AppleCare Koruma Programı veya AppleCare+ için doğrudan ödeme yapan veya 20 Temmuz 2012'den sonra iPhone Yükseltme Programı'na dâhil olan ABD'li müşterileri kapsıyor.

BÜYÜK BİR KISMI MÜŞTERİLERE ÖDENECEK

Söz konusu ödemenin 68 milyon dolara yakın bir kısmı müşterilere aktarılacakken, geri kalan kısım yasal ücretlere ve diğer masraflara gidecek.

Apple, yenilenmiş cihazların kalitesiz olduğunu şiddetle reddetti. Ancak şirket, davayı sürdürmenin olası maliyetlerini değerlendirerek davacılarla anlaşmaya varmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Apple'dan Steve Jobs'ın 10. ölüm yıldönümüne özel klip: Steve'i anıyoruzApple'dan Steve Jobs'ın 10. ölüm yıldönümüne özel klip: Steve'i anıyoruz

Anlaşma 20 Ekim'de mahkeme tarafından resmiyet kazanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Yeni iPhone liderlik koltuğuna oturduYeni iPhone liderlik koltuğuna oturdu
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Tazminat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.