Apple Watch Series 8 için umutlandıran kan şekeri ölçme özelliği raporu!

Apple yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'yi eylül ayında tanıttı. Yeni akıllı saatin kan şekeri ölçümü yapabileceğine yönelik beklentiler vardı ancak Apple, Apple Watch Series 7'de böyle bir özelliğe yer vermedi. Bu yüzden tüm umutlar Apple Watch Series 8'e kaldı. Şimdi ise Apple Watch Series 8 ile kan şekeri ölçmenin hayal olmadığını gösteren yeni bir rapor geldi.

TEDARİKÇİLER APPLE WATCH SERIES 8 İÇİN KOLLARINI SIVADI

Rapora göre, Apple ve tedarikçileri tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir sensör türü olan kısa dalga boyu kızılötesi sensörler üzerinde çalışmaya başladı. Apple Watch'un arkasına takılması muhtemel yeni sensörler, söylendiği kadarıyla akıllı saatin bir kullanıcının kanındaki şeker miktarını ölçmesini sağlayacak.

Sektördeki kaynaklardan Ross Young, daha önce 2022'de çıkması beklenen Apple Watch Series 8'de daha büyük bir ekran olabileceğini ve akıllı saatin üç farklı boyut ile sunulabileceğini iddia etmişti.

APPLE WATCH SERIES 8 NE ZAMAN ÇIKACAK, TASARIMI NASIL OLACAK?

Apple'ın bir sonraki Apple Watch için ne hazırladığı belirsizliğini koruyor, ancak Apple Watch Series 7 için çıkan yeniden tasarım söylentileri, Apple Watch Series 8 ile gerçek olabilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri gibi daha köşeli bir Apple Watch modeli ile karşılaşabiliriz.

Apple'ın 2022 sonbaharında Apple Watch Series 8'i duyurması bekleniyor.

