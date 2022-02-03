Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Kaliteli cam filmleri, aracınıza güzel bir görünüm kazandırmasının yanı sıra yolculuk sırasında sizi güneş ışınlarından korur. Böylece yolculuğunu daha konforlu ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. En iyi oto cam filmini seçebilmeniz için bazı ayrıntılara dikkat etmeniz gerekir. Bu noktada "İyi cam filmi nasıl anlaşılır?" sorusu önem kazanır. Bunun için uygulayabileceğiniz çok kolay bir test var. Cam filminin üzerine bir miktar tiner dökün ve bir süre bekleyin. Eğer döktüğünüz tiner cam filminin boyasını çıkarmıyorsa elinizdeki ürünün kaliteli bir cam filmi olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bu testi yapma şansınız yoksa işinde uzman birinden bilgi alabilirsiniz.

En iyi cam filmi kaç numara olmalı?

En iyi cam filmine karar verirken en önemli olan faktörler, cam filminin ışık geçirgenliği ve trafik cezası durumu. Bu noktada 1, 2, 3 ve 4 numaralı cam filmlerini ele alacağız. 1 numaralı filmler, %85 görüş sunar ve bu ürünler size trafik cezası yazılmasına yol açmaz. 2 numaralı cam filmleri ise %70 görüş durumu ile tam sınırda yer alır ve kullanımında bir ceza durumu söz konusu olmaz. Ancak %55 görme durumu bulunan 3 numaralı ve %40 ışık geçirme özelliği olan 4 numaralı cam filmleri, yeni çıkan yönetmeliğe göre trafik cezasını da beraberinde getirir.

Cam filmi nasıl çekilir?

Cam filmleri, araç camının boyutlarına göre kesilerek yapıştırılır. Cam filminin yapıştırma öncesi ve sonrasında camın üzerini su ile ıslatmanız gerekir. Yapışan film, daha sonra ince bir kart yardımıyla camla birleştirilir. Burada en önemli nokta, cam üzerinde baloncuk oluşmaması. Bu nedenle daha önce bu işlemi yapmadıysanız profesyonel birine yaptırmanızı tavsiye ederiz.

1. UV korumalı bir ürün: Tendia Araba Cam Filmi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

150 x 20 santimetre ölçülerindeki Tendia Cam Filmi'ni aracınızın ön, arka ve yan camlarına uygulayabilirsiniz. Bu ürün, UV engelleyici özelliği sayesinde hem sizi güneşin zararlı ışınlarından korur hem arabanızın ömrünü uzatır. Tendia Araba Cam Filmi, aracınızı güneş radyasyonunun sebep olduğu aşırı ısınmadan da korur. Böylece araç klimasının kullanımını azaltarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Tendia Cam Filmi'nin güçlü yapışkanları, kabarcıkları ve soyulmayı ortadan kaldırarak kolay bir uygulama seçeneği sunar. Böylece filmi aracınızın camına rahatça yapıştırarak kullanabilirsiniz.

2. Kolayca takılıp çıkarılabilir: Yurababil Noktalı Oto Yan Cam Filmi

Aracınızın yan camlarını güneşten korumak amacıyla tasarlanan Yurababil Cam Filmi, 38 x 42 santimetrelik iki adet filmden oluşur. Noktalı bir yapıya sahip olan Yurababil, yol görüşünüzü engellemeden sizi güneş ışınlarından kusursuz bir şekilde korur. Camı indirip kaldırma işlemi sırasında kayma ve çıkma yapmayan yırtılmaz bir yapıya sahip yeni nesil Yurababil Cam Filmi'ni arabanızın camına istediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz. Bu filmi kullanmadan önce aracınızın camını iyice temizlemeniz gerekir. Daha sonra filmi hava boşluğu kalmayacak şekilde ince ve düz bir cisim yardımıyla cama yapıştırabilirsiniz.

3. Leke tutmayan bir seçenek: ZoneYan Kendinden Yapışkanlı Araba Cam Filmi

ZoneYan Cam Filmi, etkili bir ısı yalıtımı sağlayarak klima sisteminin soğutma gücünü daha verimli hale getirir. Böylece aracınızın daha hızlı soğumasını sağlayarak size konforlu bir sürüş vadeder. Ayrıca güneş ışınlarının parlaklığını minimuma indiren yapısıyla seyahat güvenliğinizi arttırır. Tek yönlü bir görüş açısı sunan ZoneYan Cam Filmi, aracınızın içini dışarıdan göstermeyen yapısıyla gizliliğinize önem verir. Dayanıklılığıyla çizilmelere karşı koruma sağlayan cam filmini leke tutmayan özelliği ile kolayca temizleyebilirsiniz. Kendinden güçlü yapışkanı sayesinde aracınızın camına kolayca uygulayabilirsiniz. Yapışma sırasında baloncuk oluşmasını engellemesi sayesinde kurulumunu oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz.

4. Aracınızın ömrünü uzatır: Huangyu Araba Cam Filmi

Kendinden yapışkanlı olarak üretilen Huangyu Cam Filmi, güneş ışınlarını ve karşıdan gelen araç farlarının parlamasını etkili bir şekilde engeller. Bu özelliği sayesinde size ve ailenize güvenli bir yolculuk vadeder. Zararlı güneş ışınlarına karşı tasarlanan UV engelleyici özelliği ile araç içerisindeki aksesuarların ve döşemelerin yıpranmasını geciktirir. Bu ürün, araç içi klima kullanımının verimini arttırır ve bu sayede yakıt tasarrufu yapmanıza ön ayak olur. Huangyu Cam Filmi'ni kolay uygulanabilir olması sayesinde talimatlara uyarak pratik bir şekilde takabilirsiniz.

5. Ev ve ofis camlarında da kullanabilirsiniz: Flash Çizilmez Amerikan Cam Filmi

Orta tonda bir geçirmezlik sunan Flash Cam Filmi, sağlam yapısı ile çizilmelere karşı üstün bir koruma sağlar. Güneş ışınlarını engeller ve size güvenli bir sürüş imkanı tanır. Ayrıca teninizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Aracınız için modern bir görünüm sunan Flash Cam Filmi, tek taraflı görüş özelliği ile arabanızın içerisini göstermez. Böylece gizliliğinizi korur. Flash Cam Filmi'ni kullanma talimatlarına uyarak kolayca aracınızın camlarına uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu cam filmini isterseniz aracınız dışında ev ve ofis camlarına da takarak kullanabilirsiniz.

6. İhtiyacınıza uygun seçenekler için: Brusseles08 Siyah Araba Cam Filmi

Dışarıdan bakıldığında aracınızın içini göstermeyen Brusseles08 Cam Filmi, enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarını engellemesi sayesinde konforlu bir yolculuk geçirmenize imkan tanır. Şeffaf bir yapıya sahip olan Brusseles08 Cam Filmi, aracınızı ve sizi güneş ışınlarına karşı korumasının yanı sıra aracınızın daha şık görünmesini sağlar. Kendinden yapışkanlı bu filmi cam yüzeyine sabunlu su yardımı ile kolayca uygulayabilirsiniz. Aracınızda gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz Brusseles08 Cam Filmi'ni ofis veya ev camlarına da uygulayabilirsiniz. Ürünün farklı geçirgenlik seviyeleri sunan seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.

7. Yağmurlu günlerde daha güvenli bir sürüş sunar: Akın Pazar Yağmur Kaydırıcı Cam ve Ayna Filmi

Akın Pazar Yağmur Kaydırıcı Filmi, diğer önerilerimizden farklı olarak yağmurlu günlerde kullanmanız için üretilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarındaki yağmurlu günlerde yol güvenliğinizi arttırmayı hedefleyen Akın Pazar Yağmur Kaydırıcı Film, aracınızın camlarını ve aynalarını kaplayan su tanelerini engelleyerek yol görüşünüzü berraklaştırır. Bu cam filmini aracınızın camlarına ve aynalarına uygulayarak konforlu bir sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey camınızı güzelce temizlemek ve daha sonra ürünün üzerindeki koruyucu çıkarıp camınıza yapıştırmak. Bu kolay işlem sonrasında güvenli bir yolculuğa başlayabilirsiniz.

8. Kolayca uygulama imkanı: Sunydog Araba Cam Filmi

Arabanıza şık bir görünüm sunan Sunydog Cam Filmi, aynı zamanda arabanın içerisini güneş ışınlarından koruyarak yolculuğunuzun daha keyifli geçmesine imkan yaratır. UV engelleyici özelliği ile güneş ışınlarının dışarıda kalmasına yardımcı olur ve böylece aracın ısınmasının önüne geçer. Hem yakıttan tasarruf etmenizi sağlayan hem sürüş güvenliği için önemli bir rol oynayan Sunydog Araba Cam Filmi'ni istediğiniz boyutlarda keserek aracınızın camına uygulayabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı cam filminin korumasını çıkararak kolayca takabilirsiniz. Bu ürün, baloncuk yapmayan yapısıyla camlarınıza mükemmel bir şekilde oturur.

9. UV ışınlarını engeller: NewVario Amerikan Cam Filmi

Çizilmez özelliği ile beğeni kazanan NewVario Cam Filmi, UV ışınlarını engelleyerek aracınızın ısınmasını önler. Aynalı cam filmi, dışarıdan içerisinin görünmesine fırsat vermezken içeriden dışarıyı rahat bir şekilde görmenize imkan sağlar. Aracınızı daha şık gösterecek yeni nesil cam filmi, aynı zamanda yakıttan tasarruf etmenize olanak tanır. NewVario Cam Filmi'ni kullanma kılavuzundaki talimatlara uyarak kolay bir şekilde aracınızın camlarına uygulayabilirsiniz. Ayrıca NewVario Cam Filmi'ni araba camlarınız dışında ofis ve ev camlarına da takarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

10. Dışarıdan bakıldığında içerinin görünmesini önler: Fentis Yansıtıcı Cam Filmi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Fentis Yansıtıcı Cam Filmi, zararlı UV ışınlarının %98'ini engeller. Böylece araç içerisindeki döşemelerin ve sistemlerin solmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatır. Fentis Cam Filmi, kış aylarında ısıyı korurken yaz mevsiminde ise güneş ışınlarını dışarıda tutar. Ayrıca sürtünmeye ve çizilmelere karşı direnç gösteren Fentis Cam Filmi, su geçirmeyen özelliği ile size konforlu bir yolculuk deneyimi vadeder. Ayna etkisi sayesinde dışarıdan içerinin görünmesini engeller. Fentis Cam Filmi'ni aracınıza kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı cam filmini sabunlu su yardımı ile birkaç dakika içerisinde aracınıza takabilirsiniz.



