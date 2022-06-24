Aracınız için en iyi park sensörü çeşitleri

Araba park etmek başlı başına bir beceri. Hele bir de etrafı görmek biraz zorsa ve dar bir alana girmeye çalışıyorsanız gerçekten çok zor bir iş hâline gelebiliyor. Arabasını iyi tanıyan usta şoförler acemiler kadar zorlanmıyor olsa da zaman kaybetmeye ne gerek var? Park sensörleri hem uygun fiyatlı hem park sorunu için çok etkili bir çözüm. "Park sensörü nedir?" diye merak edenler olabilir. Arabanın, arkasındaki engellerle arasındaki mesafeyi ölçerek sürücüye bildiren sistemlere park sensörü deniyor. Farklı ekran tipleri ve çeşitli bilgiler sunan bu ürünler, en ufak engelden veya en ince direkten bile ölçüm alıp sürücüyü uyarabiliyor. Böylelikle park etmek hem daha hızlı hem daha kolay hâle geliyor. Siz de park etme işini kolaylaştıracak kaliteli bir sensöre ihtiyaç duyuyorsanız birbirinden başarılı ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz.

1. Kikii Otopark Sensörü ile park etmek çok kolay

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8 adet sensörü ile hem önden hem arkadan bilgi verebilen Kikii Otopark Sensörü, en iyi park sensörü çeşitlerinden biri. Kullanımı oldukça kolay olan ürün, 30-250 santimetre arasında doğru ölçüm yapabiliyor. Yüksek kaliteli ve kolay okunan ekranı sayesinde kalan mesafeyi rahatlıkla görmenize ve nerede duracağınızı kolayca ayarlamanıza yardım ediyor. Dijital ekranında yeşil, sarı ve kırmızı olarak gerçek zamanlı mesafe gösterme özelliği bulunan cihaz, aynı zamanda sesli olarak da sizi bilgilendiriyor. Kalan mesafe azaldıkça uyarı sıklığını arttırıyor. Çift CPU tasarımı ile hızlı yanıt verme özelliğine sahip olan ürün, tüm beklentilerinize cevap veriyor.

2. Usta şoförler gibi park etmek için Techmaster LCD Ekranlı Araç Park Sensörü

"En iyi park sensörü markası hangisi?" derseniz Techmaster'ı tercih edebilirsiniz. Geri vitese takıldığı anda otomatik olarak çalışan Techmaster LCD Ekranlı Araç Park Sensörü, 0.2 ila 2.5 metre arası mesafeyi çok yönlü olarak algılayabiliyor. Ultrasonik frekans kullanan ürün, "bip bip" alarmı ile kalan mesafe bilgisini sesli olarak paylaşıyor. Sağ veya solda yer alan engelleri yöne göre algılayabiliyor. LCD ekran üzerinden mesafe ve yön bilgisini paylaşıyor. Çift çekirdekli işlemcisi ile sürekli olarak kendi kendini test ediyor ve olası sensör arızalarında kullanıcıyı uyarıyor. Süper elektromanyetik parazit önleyiciyle de olası karışıklıkların önüne geçiyor.

3. Basit ekranı ile etkili çözüm sunan Autoutlet Park Sensörü

"En iyi park sensörü hangisi?" derseniz Autoutlet Park Sensörü'ne göz atabilirsiniz. 4 adet park sensörü bulunan ürün, LCD ekranı üzerinden sizi mesafe konusunda bilgilendiriyor. Uzun süre size eşlik edecek sensör, olası sistem arızalarını veya aşırı ısınma sorununu önlemek için kaliteli devre ve bileşenler ile üretiliyor. Mesafe için sayı bilgisi sunan ekranı hem sağda hem solda kalan mesafeyi kırmızı, yeşil ve sarı gibi bilgi çubukları ile iletiyor. Böylelikle hangi tarafta ne kadar mesafede engel var, rahatlıkla anlaşılıyor. Cihaz, engellere yaklaşırken sesli olarak da uyarı yapıyor.

4. Şık, renk değiştiren ekranı ile Mega Oto Market Park Sensörü

Beyaz renkli sensörleriyle açık renk arabalarla uyumlu olan Mega Oto Market Park Sensörü, %0.01 hata payıyla oldukça kullanışlı. Ürünün şık ve renk değiştiren ekranı, torpido ile uyum gösteren bir yapıya sahip. LED özellikli ekranında gerçek mesafe, sağ ve sol taraf için iki ayrı uyarı ikaz grafiği yer alıyor. Araç geri vitese takıldığı anda otomatik olarak çalışan ultrasonik sensörler, her türlü engeli hızlı bir şekilde algılayarak bilgi veriyor. Yağmurlu havalarda üstün performans sergileyen ürün, gece karanlığından da etkilenmeden çalışabiliyor. Üstelik farklı hava sıcaklıklarında da performans düşüklüğü yaşamıyor.

5. Detaylı ekranı ve 8 farklı sensörü ile Yongke Park Sensörleri

Arabayı geri vitese taktığınız anda otomatik olarak çalışmaya başlayan Yongke Park Sensörleri'nde 4 adet arkaya, 2 adet yanlara takılan 6 adet sensörün yanı sıra 2 adet daha sensör bulunuyor. Böylelikle arabanın hem arkasındaki hem yanlarındaki kör noktalar tamamen giderilmiş oluyor. Tüm engelleri ayrı ayrı dijital ekranda görme imkânı veren ürün sayesinde arkaya hiç bakmadan nerede ne var görmek mümkün. Görsel bilgilendirmenin yanı sıra sesli olarak da uyarı veriyor. Ses düğmesi ve dil seçenekleri kolaylıkla ekran üzerinden ayarlanabiliyor.

6. Geri geri gitmekte zorlananlara Mfk Kameralı Park Sensörü

"Park sensörü benim için yeterli değil, ben arkayı da görmeliyim." diyor, geri viteste otomatik olarak devreye giren kameralı park sensörü tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Mfk Kameralı Park Sensörü'nü değerlendirebilirsiniz. Dikiz aynası üzerine takılan ekranı sayesinde herhangi bir şekilde araba içerisinde konsolda işlem yapmaya gerek kalmıyor. Açı aparatıyla istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyor. Geri vitese takıldığı anda açılan ekran üzerinde yeşil, sarı ve kırmızı olarak mesafeyi gösteren çizgiler yer alıyor. Bu çizgilere göre geri giderek çok kolay bir şekilde park etmek mümkün oluyor.

7. Konsolda ekran olmasını istemeyenlere Demeras Elektromanyetik İndüksiyonlu Park Sensörü

En iyi park sensörü markası arasında yer alan Demeras'ın kullanımı oldukça pratik Elektromanyetik İndüksiyonlu Park Sensörü, arabasının konsolunda ekstra bir ekran olmasını istemeyenler için ideal. Kapsamlı bir kontrol gerçekleştirerek etraftaki engelleri belirleyen sensör, sürücüye ses aracılığıyla bilgi veriyor. Engelleri algıladıktan sonra sinyal vermeye başlayan sistem, araç engele yaklaştıkça farklı ses frekanslarına geçerek sürücüyü uyarıyor. Kolay kolay zarar görmeyen sensörler, darbe emici özelliği sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Temizlik veya herhangi bir bakım gerektirmiyor ve hemen her araçla uyumlu olarak çalışıyor.

8. Orijinal tampon görünümlü Niken Park Sensörü

En iyi park sensörü tavsiyesi arayanlar için harika bir seçenek olan Niken Park Sensörü, geri vites ile uyumlu çalışıyor ve araç geri giderken otomatik olarak devreye giriyor. Kaliteli park sensörü, engellere yaklaştıkça sürücüye değişen ses frekanslarıyla bilgi veriyor. 4 adet park sensörü montajı için gerekli tüm ekipmanlar ve kullanma kılavuzu, kutu içerisinde yer alıyor. Eski tip dışa doğru çıkan lenslerin aksine tampon üzerinden dışarıya doğru çıkmayan sensörler, araç tamponunda doğal bir görünüm sergiliyor. Hemen hemen tüm araçlara uyum sağlıyor.

9. Wakauto Park Sensörü ile park etmek artık vakit almıyor

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Aracınızı park etmekte zorlanıyor ve sizi hem sesli hem görsel bilgilendirecek bir park sensörüne ihtiyaç duyuyorsanız Wakauto Park Sensörü, aradığınız ürün olabilir. 1 adet kamera ve 2 adet sensörden oluşan sistem, kolay kurulumu ve kompakt yapısı ile dikkat çekiyor. Güçlü işlemcisi sayesinde olası çarpışmaları önleyen sistem, sesli ve görsel olarak sürücüyü uyarıyor. Evrensel tasarımı sayesinde birçok araba modeline kolaylıkla uyum sağlıyor ve arabaların kendi ekranları ile senkronize hâlde çalışabiliyor. Kırmızı, sarı ve yeşil renkli geri cetvel hattı sayesinde engelle araç arasında kalan mesafe, rahatlıkla ölçülebiliyor.

10. Hem yol kayıt cihazı hem geri görüş kamerası Zunate Kaydedici Park Monitörlü Dashcam

Zunate Kaydedici Park Monitörlü Dashcam, araç kamerası ve park sensörünü ayrı ayrı satın almak istemeyenler için ideal bir ürün. Cihaz, 170 derece geniş açılı kamerası ve G sensörü ile gece gündüz kayıt almanızı sağlıyor. Aynı zamanda park edeceğiniz zaman geri görüş kamerasını devreye sokarak çok daha kolay park etme imkânı sunuyor. Hareket algılama fonksiyonu olduğu için önünde hareket eden bir hedef olduğu zaman hareketleri otomatik olarak kaydediyor. Ön ve arka kamerası sayesinde tüm kör noktaları ortadan kaldırıyor.

11. Meimeier Park Yardımı ile hatasız park edin

Geri görüş kamerasına ve 4.3 inç katlanır LCD monitöre sahip olan Meimeier Park Yardımı ile artık araç park etmek hiç zor değil! Tüm arabalarda rahatlıkla tercih edilebilen ürünün kurulumu da oldukça kolay. 7 adet LED lambası ile gece görüşü rahat ve kullanışlı. Arka görüş kamerası ile gelen ürün, ekranda yer alan park yönergesi sayesinde engelle araç arasında ne kadar mesafe kaldığını saptamanızı sağlıyor. 120 derecelik geniş görüş açısı sayesinde çarpışma gibi problemler yaşamadan aracınızı rahat bir şekilde park etmenize yardım ediyor.