Aracınızın biten aküsü için en iyi akü şarj cihazı çeşitleri

Sanılanın aksine aküsü biten aracı çalıştırmak için illa başka bir aracın aküsüne ihtiyacınız yok. Akü şarj cihazı kullanımı ile biten akünüzü kolayca doldurabilirsiniz. Her an ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünleri seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise cihazın voltajı. Akü ile aynı volta sahip cihazları tercih etmenizde fayda var. "En iyi akü şarj cihazı hangisi?" diye düşünüyorsanız sizler için listelediğimiz ürünlere mutlaka göz atın!

1. Sizi yolda bırakmayan Einhell Akü Şarj Cihazı

En iyi akü şarj cihazı listesindeki ilk önerimiz olan Einhell Akü Şarj Cihazı, 12 V gücüyle motor ve araç akülerini rahatlıkla doldurmanızı sağlıyor. Güncel akımı ampermetreyle izleyerek uygun olan prosedüre göre şarj işlemini uyguluyor. Ayrıca ters kutup, aşırı şarj ve kısa devre gibi durumlara karşı koruma özelliği ile kişisel güvenliğinizi sağlıyor. Metal gövdesi, cihazı dış etkilere karşı koruyarak size uzun süreli kullanım sağlıyor. Akü kutuplarına optimum bağlanan güçlü penselerin üzerinde bulunan plastik, kullanım esnasında oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Taşıma kulpu ise cihazı rahat taşımanıza yardımcı oluyor.

2. Ergonomik yapısı ile Anself Akü Şarj Cihazı

En iyi akü şarj aleti tavsiyelerinde sıradaki ürün Anself Akü Şarj Cihazı, 100 Amper ve 12 Volt'a kadar olan aküleri şarj edebiliyor. Yaz ve kış moduna sahip olan ürün, sıcaklığı tespit ederek uygun voltajı ayarlıyor. Akünün bitmesi durumunda tek düğme ile kolayca dolum yaparak işinizi kolaylaştırıyor. Aşırı sıcaklık, ters bağlantı, kısa devre, yüksek ve düşük akım korumasına sahip olan cihaz, can güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı oluyor. Cihazın alüminyum radyatör ve sessiz soğutma fanı uzun süreli kullanım sunuyor. Portatif tasarımı cihazı kolayca taşımanıza imkan veriyor. LED göstergesi ise şarj esnasında amperi, voltajı ve derecesini gösteriyor.

3. Farklı tarzda aküleri şarj edebilen Yongke Araç Akü Şarj Cihazı

Sizin için seçtiğimiz bir diğer akü şarj cihazı tavsiyesi Yongke Araç Akü Şarj Cihazı. Çoklu voltaj özelliği sayesinde hem 12 Volt hem 24 Volt'u otomatik olarak algılayan cihaz, aküyü uygun şekilde şarj ediyor. 7 kademeli şarj fonksiyonu ile akü kademeli olarak dolarken cihazın üzerinde bulunan lambalar işlemin hangi aşamada olduğu görmenize yardımcı oluyor. Pilin aşırı dolmasını önleyen otomatik şarj özelliği ile akü tam dolduktan sonra şarj cihazı kapanıyor. Böylece akü şarj olurken cihazın başında beklemeniz gerekmiyor.

4. Portatif tasarıma sahip olan Black Decker

Tüm akülerde kullanım imkanı sağlayan Black Decker, dolum esnasında aküyü araçtan çıkarmanızı gerektirmiyor. Akünün durumunu otomatik olarak analiz eden şarj cihazı; akünün gücüne, boşalma oranına ve tipine uygun olarak şarj işlemini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda dolum durumunu sürekli izleyerek aşırı şarjın önüne geçiyor. Bir yandan akünün onarımına yardımcı olan cihaz, oksitlenen plakaların çözülmesini sağlayarak enerji kaybını önlüyor. LED göstergeler akünün durumunu ve seviyesini gösteriyor. Hafif tasarımı ile kolay taşıma imkanı verirken IP65 koruma sınıfı özelliği sayesinde toza, suya ve darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor.

5. En zor anlarınızda size destek olan Besportble Şarj Cihazı

En iyi akü şarj cihazı markası listelerinde sıklıkla karşılaşabileceğiniz Besportble Şarj Cihazı, pratik tasarımı ile kolay taşıma imkanı sağlıyor. 12 Volt aküler için tasarlanan ürün, acil durumlarda aküyü kolayca şarj etmenize yardımcı oluyor. LED göstergesi akünün şarj durumunu ve voltaj değerlerini görmenize olanak sağlarken aydınlatma fonksiyonu ise karanlık ortamlarda rahat kullanım sağlıyor. Bakır ve plastik malzemeden üretilen cihaz, uzun yıllar boyunca yanınızda olacak gibi görünüyor. Ürün, 10.000 mA pil kapasitesi ve kompakt tasarımı sayesinde fark yaratıyor.

6. Kolay taşınan Conpoir Akü Şarj Cihazı

Dolum işlemi gerçekleştikten sonra otomatik olarak kapanan Conpoir Akü Şarj Cihazı, aşırı şarj olma durumunun önüne geçiyor. Ters bağlantı, aşırı voltaj, kısa devre gibi durumlarda tam korumaya sahip olan ürün can güvenliğinizi tehlikeye atmıyor. Ayrıca sülfatlanmış ve boşalmış pillerin yenilenmesine yardımcı olarak akünün ömrünü uzatıyor. Dijital ekranı sıcaklığı, şarj sürecini ve akımı takip etmenize olanak sunuyor. Hafif yapısı sayesinde kolay taşıma imkanı veren cihaz, yüksek sıcaklıklara karşı da direnç gösteriyor.

7. Şık tasarımı ile Bosch Akü Şarj Cihazı

Jel, AGM ve sulu akülerde kullanılabilen Bosch Akü Şarj Cihazı, kısa devre ve aşırı şarj ihtimallerine karşı koruma sağlıyor. Ergonomik tasarıma sahip olan ürün, 1.45 kilogram ağırlığında olduğu için kolay taşınıyor ve fazla yer kaplamıyor. Ayrıca kanca aparatı, cihazı asarak kullanmanıza imkan tanıyor. Ürün, hem 12 Volt hem 24 Volt kapasitesindeki aküleri şarj etmenize yardımcı oluyor. Cihazın üzerinde bulunan göstergeler akünün dolum seviyesini görmenizi sağlıyor.

8. Sağlam bir ürün isteyenlere İndento

12 Volt kapasiteye sahip İndento, 20 Amper ve 90 Amper arasındaki aküleri şarj ediyor. Dolum sırasında yanan ışığı akü tam dolduğunda sönerek haber veriyor. Ayrıca taşıma kulpu sayesinde kolayca taşınabiliyor. Metal gövdesi ürünü darbelere karşı korurken uzun süreli kullanımı size garanti ediyor. Ön kısımda bulunan açma kapa düğmesi sayesinde basit bir kullanıma sahip olan ürün, aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı direnç göstererek can güvenliğinizi de koruyor.

9. Yapay zeka özelliği ile öne çıkan Noco Genius 1

Yapay zeka teknolojisine sahip olan Noco Genius 1, akünün durumunu otomatik olarak analiz ederek uygun şekilde dolum yapılmasını sağlıyor. Süreci baştan sona takip eden cihaz, dolum işlemi bittikten sonra kendini kapatıyor. Desülfatör özelliği sayesinde oksitlenmeyi ve asit tabakayı tespit ederek hasarın onarılmasını sağlıyor ve akünün ömrünün uzamasına yardımcı oluyor. Kısa devre ve ters kutup koruması, kıvılcım çıkmasını önleyerek oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. LED göstergesi, akünün durumu ve şarj süresi hakkında bilgi veriyor. IP60 koruma sınıfı özelliği sayesinde suya, toza ve darbelere karşı koruma sağlıyor.

10. Stanley ile kalite ve kolay kullanım bir arada!



Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Stanley, aküyü araçtan çıkarmadan şarj etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca zarar gören akü hücrelerini yenileyerek enerji kaybını önlüyor. Otomatik akü sistemi sayesinde dolum bitince kendini kapatıyor. Ürün, şarj sırasında analiz yaparak aküye uygun olan işlemi gerçekleştiriyor. LCD ekranı işlem sürecini, cihazın son şarj seviyesini ve durumunu bildiriyor. ABS plastik yapısı cihazın korunmasını sağlarken uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. IP65 özelliği ise darbelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor.

