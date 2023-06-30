Aralarında Rönesans Rezidans da var! Hatay'da 3 farklı ayda çekilen çarpıcı uydu görüntüleri yıkımın etkisi böyle gösterdi

Antakya, 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sembol ilçelerinden biri haline geldi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ve yaraların sarılmasına yönelik çabalar sürüyor. Ancak aynı noktadan deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımı hafızalarda yeniden canlandırdı.

3 FARKLI AYDAN GÖRÜNTÜLER UYDUYA YANSIDI

Depremlerde 50 binin üzerinde kişi yaşamını yitirirken binlerce bina da enkaz yığınına dönüştü. Zaman içinde enkazların bir kısmı kaldırıldı. TRT Haber'de yer verilen uydu görüntüleri Antakya'nın aralık, şubat ve nisan aylarındaki halini gözler önüne serdi.

RÖNESANS REZİDANS DAHİL BİNLERCE YAPI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yürekleri burkan görüntülerde Antakya'ya kuş bakışı bakıldığında binlerce binanın yerle bir olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca depremde yerle bir olmasıyla adı çokça geçen Rönesans Rezidans da o uyduya yansıyan görüntüler arasında yer aldı.