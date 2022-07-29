Artık bulaşık yıkamayı seveceksiniz! Korkutucu hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı

Yeni araştırmalara göre yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve bahçe işleri Alzheimer riskini beşte bir oranında azaltıyor. Yarım milyondan fazla İngiliz üzerinde yapılan bir araştırma, ev işleri yapanların hastalığa yakalanma olasılığının %21 daha az olduğunu buldu.

Düzenli tempolu yürüyüşlerin veya bisiklete binmenin ardından vakaları %35 oranında azaltan en büyük ikinci koruyucu faaliyetti. Diğer önemli etkinlik, %15 daha düşük oranlarla bağlantılı olarak aile ve arkadaşlarla buluşmaktı. Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nden baş yazar Profesör Huan Song araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Birçok çalışma demans için potansiyel risk faktörlerini belirledi. Ancak çok çeşitli yaşam tarzı alışkanlıkları ve demansın önlenmesindeki potansiyel rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik. Çalışmamız, egzersiz, ev işleri ve sosyal ziyaretlerin çeşitli demans türlerinin riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu buldu."

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Dr Huiping Li şunları söyledi: “Ultra işlenmiş yiyeceklerin kullanışlı ve lezzetli olması amaçlanır, ancak bir kişinin diyetinin kalitesini düşürür. Araştırmamız, yalnızca aşırı işlenmiş gıdaların artan demans riski ile ilişkili olduğunu bulmakla kalmadı, aynı zamanda bunları sağlıklı seçeneklerle değiştirmenin demans riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı."



