"Asgari ücrette yüzde 26'lık artışta ısrarcıyız"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, asgari ücrette artış oranına ilişkin "En az yüzde 26 şeklinde bir talebimiz var. Madem Cumhurbaşkanı'nın maaşında yüzde 26'lık artış var, asgari ücrette, kamu kesimi ve özel sektör de dahil olmak üzere yüzde 26'lık oranın gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz, bunda ısrarcıyız." dedi.

Tatlıoğlu, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğunu anımsatan Tatlıoğlu, aralarında Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de bulunduğu bazı kurum ve kuruluşların bütçelerine olumlu oy kullanırken, komisyon görüşmelerinde bazı bakanlık ve kurumların bütçelerine red oyu verdiklerini anlattı.

2019 yılı bütçesinde en önemli artış oranının yüzde 64 ile faiz giderlerinde görüldüğüne işaret eden Tatlıoğlu, 2018 yılı bütçesinde 71,7 milyar liralık faiz giderlerinin gelecek yıl 117,3 milyar liraya yükseleceğini savundu.