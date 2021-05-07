HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşıda yeni tartışma: 3'üncü dozda yerli aşı

Aşıda yeni tartışma: 3'üncü dozda yerli aşı

07.05.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısında 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söylemesi tartışmalara yol açtı. İlk iki dozda aynı aşıyı yaptıranlara 3'üncü dozda farklı aşı yapılabilir mi? İşte uzmanların yanıtları...

Aşıda yeni tartışma: 3'üncü dozda yerli aşı

Türkiye'de koronavirüs aşılaması aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada iki doz aşı yaptıranların sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulaması şu anda iki doz şeklinde uygulanıyor. Türkiye, Sinovac ve Biontech aşılarınu uygularken önümüzdeki günlerde de Rusya'nın Sputnik V aşısı da uygulanmaya başlanacak.

AŞIDA YENİ TARTIŞMA: 3'ÜNCÜ DOZDA YERLİ AŞI

Türkiye'de yerli koronavirüs aşısı çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz aşının yerli olacağını belirtmesi tartışmalara yol açtı.

Bakan Koca'dan umut veren açıklama: 3'üncü doz yerli aşıyla yapılacakBakan Koca'dan umut veren açıklama: 3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, ilk doz hangi aşı ile yapıldıysa hatırlatma dozunun da o aşıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık ise ilk iki dozu aynı aşıyla olanların hatırlatma dozunun farklı bir aşıyla yapabileceğini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İstanbul'da hareketli gece! Çok sayıda gözaltıİstanbul'da hareketli gece! Çok sayıda gözaltı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.