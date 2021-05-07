Aşıda yeni tartışma: 3'üncü dozda yerli aşı

Türkiye'de koronavirüs aşılaması aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada iki doz aşı yaptıranların sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulaması şu anda iki doz şeklinde uygulanıyor. Türkiye, Sinovac ve Biontech aşılarınu uygularken önümüzdeki günlerde de Rusya'nın Sputnik V aşısı da uygulanmaya başlanacak.

AŞIDA YENİ TARTIŞMA: 3'ÜNCÜ DOZDA YERLİ AŞI

Türkiye'de yerli koronavirüs aşısı çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz aşının yerli olacağını belirtmesi tartışmalara yol açtı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, ilk doz hangi aşı ile yapıldıysa hatırlatma dozunun da o aşıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık ise ilk iki dozu aynı aşıyla olanların hatırlatma dozunun farklı bir aşıyla yapabileceğini belirtti.



