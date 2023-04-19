Avasküler nekroz nedir? Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Kapalı ve basınçlı bir özel odada saf oksijen verme işlemine hiperbarik oksijen tedavisi denir. Bu oksijen tedavisi avasküler nekroz gibi birçok rahatsızlığın ortadan kaldırılmasında etkili bir yöntemdir. Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili birçok klinik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hiperbarik oksijen tedavisinin avasküler nekroz hastalığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Avasküler nekroz nedir?

İnsan vücudunun rahat hareket edebilmesi için kemiklerin sağlam ve sağlıklı olması önemlidir. Vücutta yer alan tüm kemikler canlı birer doku olarak ifade edilir. Bu kemiklerin görevlerini yerine getirebilmesi için kan akışının düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Kan akışındaki düzen bozulduğunda dokulara giden oksijen miktarında azalma yaşanır. Aseptik nekrozu nedir konusu önemli bir konudur.

Avasküler nekroz, aseptik nekroz olarak da adlandırılır. Bu hastalığın Türkçe karşılığı tam olarak kemik ölümü şeklindedir. Kemik dokusuna giden kan akışında azalma meydana geldiğinde dokularda da hasar başlar. Bu durum sıklıkla dizleri, kalçayı ve el bileğini etkiler. Avasküler nekroz hastalığında görülen belirtiler genel olarak şu şekildedir:

Kemiklerde hissedilen ağrı ve ağrıdan kaynaklı hareket etmekte zorlanma

Diz kısmına kadar yayılan ve diz bölgesini de etkileyen kasık ağrıları

Kalça bölgesinde ağrı hissi

Kemik dokularında meydana gelen hasar arttıkça hissedilen eklem ağrıları

Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde alanında uzmanlaşmış olan bir ortopedi ve travmatoloji hekimine danışılması önerilir.

Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Avasküler nekroza uğrayan kemiklerde zaman içerisinde doku kaybı oluşmaya başlar ve bu durum kemik çöküşüne neden olur. Avasküler nekroz hastalığının tedavisinde, hastalığın şiddetine göre cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemler uygulanır. Cerrahi olmayan yöntemler arasında hiperbarik oksijen tedavisi de yer alır. Aseptik (avasküler) nekroz hastalığı çoğunlukla femur başı denilen uyluk kemiği bölgesinde görülür.

Erken dönemde hastalıklara müdahale etmek, tedavinin başarı yüzdesini artırmada etkilidir. Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi ile doku hasarı oluşan kemiklerin yeniden yapılandırılması, ağrıların azaltılması, hücrelere giden oksijen seviyesinin yükseltilmesi ve kemik ödeminin giderilmesi hedeflenir. Bu tedavi yöntemi, alanında uzman olan hiperbarik tıp hekimleri tarafından yüksek basınç eşliğinde tüm vücuda yüzde yüz saf oksijen verilerek uygulanır.

Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi kaç seans sürer?

Hiperbarik oksijen tedavisinde seans süreleri hastalıktan hastalığa göre değişiklik gösterir. Avasküler nekrozda hiperbarik oksijen tedavisi 30 seansa kadar sürebilir. Seans süresi ve seans günleri, hiperbarik tıp doktorları tarafından hastalığın şiddetine ve kişilerin şikâyetlerine göre planlanır.



