Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan fiyat: En değerlisi oldu!

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı. Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

İŞTE BUZZ ALDRIN'İN CEKETİNİN FİYATI

92 yaşındaki astronotun ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı. Ceket, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu.

Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.

APOLLO 11'İN YAŞAYAN TEK ASTRONOTU

Neil Armstrong'dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılan astronotların yaşayan tek üyesi. Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021'de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurmuştu. (İHA)

