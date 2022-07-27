HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan fiyat: En değerlisi oldu!

Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan fiyat: En değerlisi oldu!

27.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neil Armstrong ile birlikte 1969'da Ay'a inen Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketi, New York'taki bir müzayedede açık arttırmaya çıkarıldı. Üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceket, dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu. 92 yaşındaki astronotun ceketi satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu.

Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan fiyat: En değerlisi oldu!

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı. Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

AW676437_01

İŞTE BUZZ ALDRIN'İN CEKETİNİN FİYATI

92 yaşındaki astronotun ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı. Ceket, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu.

AW676437_02

Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.

AW676437_03

AW676437_04

Neil Armstrong toplamış: Ay tozu örnekleri satışa çıkıyor!Neil Armstrong toplamış: Ay tozu örnekleri satışa çıkıyor!

APOLLO 11'İN YAŞAYAN TEK ASTRONOTU

Neil Armstrong'dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılan astronotların yaşayan tek üyesi. Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021'de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurmuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleriSizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri
En beğenilen siyasetçi belli oldu! En beğenilen siyasetçi belli oldu!
Ege'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçtiEge'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
apollo 11 buzz aldrin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Felakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadı

Felakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.