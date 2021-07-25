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  4. Aydın'da kahreden olay! Oksijen tüpleriyle içeri girebildiler

Aydın'da kahreden olay! Oksijen tüpleriyle içeri girebildiler

25.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da apartmanı saran kötü kokular üzerine ekiplere haber veren bölge sakinleri üzücü bir olayın ortaya çıkmasını sağladı. Kurban Bayramı'nın son gününde yaşanan olayda, apartman dairesinde yaşayan 65 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının, bayramda bile kimseyi arayıp sormadığı, komşularıyla konuşmadığı, bu nedenle de hayatını kaybettikten sonra geçen sürede kimsenin kendisine ulaşmaya çalışmadığı ortaya çıktı.

Aydın'da kahreden olay! Oksijen tüpleriyle içeri girebildiler

Efeler İlçe Merkezi Mimarsinan Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 14 numaralı apartmandaki dairelerden birinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Apartmana gelen polis ekipleri kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen cevap alamayınca bu defa kimsesi olmadığı belirtilen yaşlı kadının evine girebilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiyesi itfaiye aracının merdiveni ile evin sokağa bakan penceresinden daireye ulaştı. Ancak evdeki aşırı kötü koku nedeniyle kimse evin içine girmedi.

OKSİJEN TÜPLERİ İLE İÇERİ GİRİLEBİLDİ

Normal maske ile içeri girmenin imkansız olduğu olayda polis de itfaiyeden yardım istedi. Ve itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile daireye girerek evin içinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Munise S. isimli kadının günler önce vefat ettiği ve bayramda bile kimse arayıp sormadığı için bedeninin koktuğu öğrenildi.

Henüz bayram kutlamaları ve bayramlaşmanın devam ettiği bu günlerde yaşanan olay, yok olan komşuluk ilişkilerini ve mazide kalan eski bayramların güzelliğini hatırlattı. Yaşlı kadını bayramda bile kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıkarken, Munise S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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