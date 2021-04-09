HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Aydın'da polise 'kavga şakası' gerçek oldu

09.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da görev yapan gazetecilerin, 10 Nisan Polis Haftası için yaptığı şaka amaçlı kavga ihbarı gerçek oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis memurları gazeteciler tarafından baklava ve meşalelerle karşılanırken, yaklaşık 20 metre mesafede taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme kavgasına tutuştu. Polis kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

Aydın'da polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Aydın'da gazeteciler, 112 acil çağrı merkezini arayarak silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis memurları verilen adrese geldiklerinde gazeteciler tarafından baklava ve meşaleler ile karşılandı.

b12a366d41cbb5eba3bb5a3c69207984

Sözde olay yerine gelen polisler gazetecilere teşekkür ettiği sırada yaklaşık 20 metre ileride taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle kavga etmeye başladı. Polis kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Lastiği patlayan araç önce başka araca çarptı, ardından markete girdiLastiği patlayan araç önce başka araca çarptı, ardından markete girdi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
polis Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.