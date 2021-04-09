Aydın'da polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Aydın'da gazeteciler, 112 acil çağrı merkezini arayarak silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis memurları verilen adrese geldiklerinde gazeteciler tarafından baklava ve meşaleler ile karşılandı.

Sözde olay yerine gelen polisler gazetecilere teşekkür ettiği sırada yaklaşık 20 metre ileride taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle kavga etmeye başladı. Polis kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

DHA

