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  4. AYM'den "nonoş" ve "noniş" ifadeleriyle başlayan husumet için karar! Tartışmanın fitilini dubleks daireler ateşledi

AYM'den "nonoş" ve "noniş" ifadeleriyle başlayan husumet için karar! Tartışmanın fitilini dubleks daireler ateşledi

31.01.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilginç bir olay hakkındaki AYM kararı yer aldı. Kararda yer alan detaylara göre; müteahhit K.K. ile kat malikleri arasında husumet oluştu. K.K.'nin sosyal medyadan yaptığı, içinde "noniş" ve "nonoş" ifadeleri geçen paylaşımını kat maliki L.K. üzerine alınıp şikayetçi oldu. AYM, sadece "noniş" kelimesinin hakaret olduğuna hükmederken, söz konusu ifadeleri nedeniyle cezalandırılan K.K. lehine bir karar verdi.

AYM'den "nonoş" ve "noniş" ifadeleriyle başlayan husumet için karar! Tartışmanın fitilini dubleks daireler ateşledi

Kat malikleriyle müteahhit arasındaki çekişme yargıya taşındı, para cezası alan müteahhit K.K. AYM'ye başvurdu. Sadece "noniş" kelimesinin hakaret olduğuna hükmeden Yüksek Mahkeme, söz konusu ifadeleri nedeniyle cezalandırılan K.K. lehine bir karar verdi. Kararın gerekçesinde, kaba ve kırıcı olsa da her olayda adli ceza ile mahkemelerin ifade özgürlüğüne müdahale etmelerinin beklenmemesi gerektiği belirtildi.

TARTIŞMA DUBLEKS DAİRELERDEN BAŞLADI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, müteahhitlik yapan K.K, kat maliklerinin onayını almadan dubleks daireleri 4 ayrı daireye dönüştürdü. Durumun tapu dairesine bildirmesi üzerine taraflar arasında husumet oluştu.

"NONİŞ" VE "NONOŞ" İFADELERİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Bunun üzerine K.K, sosyal medyadan içinde "noniş" ile "nonoş" ifadeleri geçen bir paylaşımda bulundu. Kat maliklerinden L.K'nin, söz konusu paylaşımın kendisini hedef aldığı şikayeti üzerine K.K, hakaret suçundan yargılandı ve 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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AYM'DEN KARAR: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLALİ

Hakkındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi üzerine K.K, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

"HER OLAYDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE BEKLENMEMELİ"

İfade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya, hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği belirtilen kararda, sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin kaba ve kırıcı olduğu değerlendirilse dahi toplumda bireylerin birbirlerine kaba ve kırıcı sözler sarf ettiği her olayda adli ceza ile mahkemelerin ifade özgürlüğüne müdahale etmelerinin beklenmemesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, "Sosyal medyadan her kaba yahut kırıcı paylaşım sebebiyle ceza mahkumiyetine otomatik olarak karar verilmesi demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki doğuracaktır" belirtildi.

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Mahkemenin, sadece "noniş" kelimesinin hakaret niteliğinde olduğu sonucuna ulaştığı, başvuruya konu olay dikkate alındığında bunun "aşırı yorum" olduğu belirtilen kararda, şu değerlendirme yer aldı:

"Mahkemenin, başvurucunun sarf ettiği 'noniş' ile 'nonoş' kelimelerinin aynı manada olup homoseksüel erkekler için kullanıldığını değerlendirmesi ve başvurucunun asıl amacının müştekiyi küçük düşürmek olduğunu kabul etmesi ancak başvurucunun kullandığı kelimelere onun verdiği anlamın ötesinde anlamlar yükleyerek mümkün olmuştur. Anayasa Mahkemesinin altını çizdiği üzere ihtilaflı ifadelere başvurucunun verdiği anlamın ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Mahkeme gerekçesinin başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahale yönünden ilgili ve yeterli olmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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