Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri

Evden çalışmanın hızla yaygınlık kazandığı bu dönemde, pek çok insan evden çalışırken konsantrasyonunu koruma konusunda büyük zorluklar yaşayabiliyor. Pek çoğumuzun evi ise çalıştığı ofisten daha gürültülü olabiliyor. Bu noktada, kullanıcıların imdadına aktif gürültü önleme özelliğine sahip kulaklıklar yetişiyor. Konsantrasyonunuzu artırabileceğiniz ve keyif aldığınız dakikalarda rahatsız edilmeyeceğiniz bir kulaklığa sahip olmaya ne dersiniz? Sizler için en iyi kulaklık önerilerini sıraladık…
Anker Soundcore Life Q10 aynı evde çalışanlara uygun, aktif gürültü önleme özelliğine sahip bir kulaklıktır. Rahat kulak pedleriyle, kulağınız zarar görmez. 50-60 saat devasa pil ömrüne sahip olmasından dolayı, kesintisiz, uzun bir süre faydalanabilirsiniz.
Üst düzey ses deneyimi sunan bu kaliteli kulaklığa, [buradan](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=3e50d34b8caed05ce8b808bda802444e&camp=247&creative=1211&index=electronics&keywords=anker soundcore) ulaşmanız mümkün!
Kablosuz kulaklıklar arasında tanınan bir yere sahip olan AirPods Pro, oldukça başarılı aktif gürültü önleme özelliğine sahip. Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsüyle AirPods Pro, gürültüleri önleyerek çalışmanızı kolaylaştırır.
AirPods Pro almaya karar verdiyseniz ve nereden alabilirim diye düşünüyorsanız, güvenli bir alışveriş için buraya tıklayabilirsiniz.
Beats Solo Pro aktif gürültü önleyici özelliğe sahip bir kulaklık. Beats’in klasikleşmiş yapısını bu kulaklıkta da görebilirsiniz. Beats’den vazgeçemiyorsanız, Beats Solo Pro sizin için güzel bir alternatif olacak.
Beats Solo Pro, sadece [bir tık](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=380b7388d0b915a5d2fbd9f404ed912a&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=beats solo pro) uzağınızda!
Aktif gürültü önleme konusunda en başarılı firmalardan biri olan Bose’un tasarımı da ön planda tuttuğu ürünü Bose Noise Cancelling 700, sadece gürültüleri yok etmekle kalmayıp sesinizi izole eden 4 mikrofonlu bir sisteme de sahip. Bu özellikleriyle Noise Cancelling 700, kullanıcılarına üst düzey bir ses netliği sağlıyor.
Bose Noise Cancelling 700 ürününü [buradan](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=a0706e3e996ca6c5cfb3fbc270569013&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=bose noise 700 cancelling headphones) alabilirsiniz.
Açık bir tasarıma sahip olması sebebiyle gürültüyü nasıl önleyebileceği hakkında kafanızda sorular oluşmuş olabilir. Hiç endişelenmenize gerek yok! Akıllı dinamik gürültü engellemeyi sizlere sunan bu ürün, optimum gürültü performansını sunmak amacıyla kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü belirliyor ve üç profil (genel,rahat,üstün) arasında dönüşüm gerçekleştiriliyor. Farkındalık modu ve ses modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya birisiyle sohbet halindeyken dış dünyayı duymanızı sağlıyor.
Huawei Freebuds Pro’yu [buradan](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=2ff04e9f0e0099525538372cc4698d96&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=huawei freebuds) inceleyebilirsiniz.
Jabra Elite 85h de aktif gürültüyü önleyen bir kulaklık. Çevreye adapte olan ürün, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi sunuyor. Benzersiz arama kalitesi ve dayanıklılığı ile arkadaki sesleri ve rüzgar sesini önleyerek son derece kaliteli bir arama gerçekleştirmenizi sağlıyor. Tek dokunuşla dilediğiniz sesli asistanınıza bağlanabiliyorsunuz.
Uzun batarya ömrüne sahip olan Jabra Elite 85h’yi [buradan](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=496fb1a4b505b647625649344623456d&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=Jabra Elite 85h) satın alabilirsiniz.
JBL LIVE650BTNC, dış seslerden etkilenmenizi engeller ve işinize odaklanmanıza yardımcı olur. Sesinizin kontrolünü sağlamak için mikrofonu bulunan ve rahat tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken JBL LIVE650’nin üzerinde bulunan tuşlar ile müziğinizi kontrol edebilir, mikrofon özelliği sayesinde çağrı cevaplama/reddetme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Aktif gürültüyü engellemenin yanı sıra, 30 saat pil ömrü olan kulaklık, 15 dakikalık şarj ile 2 saate yakın kablosuz kullanım yapabilmenize olanak sağlıyor. JBL LIVE650’yi pili bittiğinde kablo bağlantısıyla kullanmanız mümkün.
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Aktif gürültüyü engeller ve transparan duyma özelliği ile etrafınızdakilerle irtibatta kalmak için kulaklığınızı çıkarmaya gerek kalmadan rahatça dinleme ve konuşma yapabilirsiniz. Basit ve sezgisel üç düğmeli bir arayüze sahip olan kulaklık, ANC özelliğinin öne çıktığı tasarım bakımından farklı bir konseptle çıkarılan Momentum 2 serisinin devamı. Sennheiser Momentum 3 ile de ses kalitesini üst düzey kaliteyle deneyimleyebilirsiniz.
Sennheiser Momentum 3’ü satın almak için [buraya](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=031d47fc04f4454a240850710e6bfdb0&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=sennheiser momentum wireless 3) tıklayabilirsiniz.
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