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  4. e-Devlet'e bakınca evlerine geri dönmek istediler, gözlerine inanamadılar! Odalar dışarı açılıyor, hasar tespit raporu şaşırttı

e-Devlet'e bakınca evlerine geri dönmek istediler, gözlerine inanamadılar! Odalar dışarı açılıyor, hasar tespit raporu şaşırttı

21.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne duvarları kaldı ne de sağlam kolonu. Duvarları olmayan, odaların dışarı açıldığı binaya 'az hasarlı' raporu verildi, bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da harabeye dönen o binanın sakinleri evlerine eşyalarını almaya bile giremezken verilen bu rapora inanamadı.

e-Devlet'e bakınca evlerine geri dönmek istediler, gözlerine inanamadılar! Odalar dışarı açılıyor, hasar tespit raporu şaşırttı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören binalarda yetkililer hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar da e-Devlet üzerinden binalarının hasar durumunu görebiliyor. Ancak Adıyaman'daki bir binanın sakinleri, binalarına 'az hasarlı' raporu verilmesinden yakındı. O binanın duvarları bile yok.

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KOLON VE KİRİŞLER ÇATLAKLAR VE YARIKLARLA DOLU

Bina sakinleri depremden sonra evlerinden ayrılmış, e-Devlet'te 'az hasarlı' raporunu görünce geri dönmek istemişti. Ancak karşılarına çıkan manzarayla şoke oldular. Binada yıkılmayan duvar kalmadı. Odalar ise dışarı açılıyor. Kolon ve kirişlerin neredeyse tamamında çatlak ve yarıklar oluştu. Show Haber'e konuşan bina sakinleri binada yeniden inceleme yapılmasını istiyor.

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"SORDUĞUMUZDA DEDİLER Kİ 'HASAR DURUMUNA BAKANLIK KARAR VERECEK'"

Bina sakinlerinden biri "Az hasarlı dendi. Taşıyıcı kolonlarda değil de kirişlerde çatlak var. Bina içinde duvar yok. Gördüler, resimlediler ama binaya 'az hasarlı' dediler" diye konuştu. Yetkililere durumu sorduğun belirten bina sakini, "Sorduğumuzda dendi ki 'Biz resimliyoruz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek binanın hasar durumuna.'" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE ŞAŞTIK"

Bir başka bina sakini ise "Buna nasıl 'az hasarlı' diyorlar, biz de şaştık" dedi.

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