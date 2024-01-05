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  4. Baba ve kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Baba ve kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

05.01.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2021 yılında Ahmet Avcı (52) ve kızı Ebru Avcı (25), aynı apartmanda oturan komşuları Hakan Yiğit (38) ve annesi Tülay Yiğit (58) tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran olayın dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Babası ve kız kardeşi öldürülen Ümit Avcı (30), "Bundan yaklaşık 30 ay önce kız kardeşim ve babam hunharca katledildi. Acımız hala taze, mahkeme bitmediği sürece acımız taze kalacak" dedi. İşte detaylar...

Baba ve kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 15 Ağustos 2021’de Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmanda yaşayan komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde, 56 yerinden bıçaklanan kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklanırken, haklarında 'kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 30’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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7’NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili 7’nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit, SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada daha önceki aşamalarda soruşturma dosyasına eklenen, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşanan kavga anları ve Avcı ailesinin Tülay Yiğit ve oğlu Hakan Yiğit tarafından onlarca kez bıçaklandığı anlar yer aldı.

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Görüntülerde ayrıca Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'in ölen Ahmet Avcı ve Ebru Avcı'yı yerde hareketsiz yatmasına rağmen defalarca bıçakladıkları ve müdahale etmeye çalışan Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'yı da yaraladıkları anlar kaydedildi.

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Fatma Avcı'nın 'Yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım isteyerek ağladığı anlar da kamera kaydına yansıdı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polisin de kısa sürede olay yerine gelmesi, hayatını kaybeden Ahmet Avcı'ya dakikalarca kalp masajı yapıldığı görüldü.

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SANIKLARIN BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma sonrası adliye önünde babası ve kız kardeşi öldürülen Ümit Avcı açıklama yaptı. Yargılama sürecinin uzamasının acılarını taze tuttuğunu belirten Avcı, sanıkların bir an önce cezalandırılmasını isteyerek, “Bundan yaklaşık 30 ay önce kız kardeşim ve babam hunharca katledildi. Acımız hala taze, mahkeme bitmediği sürece acımız taze kalacak. Bu mahkemenin bir an önce neticelenmesini istiyoruz. Görüntüler ortada olmasına rağmen mahkeme ne hikmetse sonuçlanmıyor. Bu da bizi derinden üzüyor. Mahkeme heyetinin bir an önce karşı tarafın aleyhine karar vermesini istiyoruz. Buraya gelip gitmekten yorulduk, bıktık usandık artık” dedi.

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(DHA)

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