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Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı: 'Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu aday yapmışlar'

11.01.2024 06:59 | Son Güncelleme:
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CHP'de yerel seçim hazırlıkları sürerken, dün yapılan Parti Meclisi toplantısıyla 242 seçim bölgesinde adaylar belirlendi. Kritik toplantının gergin geçtiği belirtilirken, yaşanan bağrışmalar parti binası koridorlarına geldi. Tartışma yaşayan isimlerden olan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu belediye başkan adayı yapmışlar ve tek bir milletvekiline bile kendi bölgeleriyle ilgili hiçbir şey sorulmuyor" dedi.

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı: 'Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu aday yapmışlar'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, dün bir kez daha Parti Meclisi'ni topladı. 242 seçim bölgesinde adaylar belirlendi. Altısı büyükşehir olmak üzere 21 ilde başkan adayları açıklandı.

CHP Genel Merkezi'ndeki kritik aday belirleme toplantısında gergin anlar yaşandı.

BAĞRIŞMALAR PARTİ KORİDORLARINDA YANKILANDI

Kavganın Mersin ilçe adaylarının oylanması sırasında yaşandığı ileri sürüldü.

kavga

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın toplantıya girmek istediği ve Ali Mahir Başarır'a bağırarak tepki gösterdiği iddia edildi.

'YETER ULAN' DİYE BAĞIRDI

Yaşanan gerginlik sırasında, "Yeter ulan" sesi duyulurken bağrışmalar genel merkezin koridorlarında yankılandı.

HASAN UFUK ÇAKIR: "ÖN SEÇİM SÖZÜNÜZÜ TUTUN"

Yaşanan gergin anların ardından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

Çakır ile görüştüğünü ifade eden Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:

Hasan Ufuk Çakır ‘Biz Mersin’deki 3 milletvekiliyle bir süre önce Genel Başkan Özgür Özel’e gittik ve Özgür Özel’le yaptığımız görüşmede üyeye dayalı ön seçim istedik. Yani tüm belediye başkan adaylarını CHP’nin üyeleri seçsin Genel Merkez atamasın, siz bu konuda CHP üyelerine söz verdiniz bu sözün tutulmasını istiyoruz. Biz mersine döndüğümüzde vatandaş bize diyecek ki ‘Kardeşim siz hani ön seçim istiyordunuz niye yine bu kişiler atandı’ bu görüşlerimizi Sayın Özgür Özel’e anlattık’ Bir sonuç alabildiniz mi dedim ‘Bir sonuç alamadığımız için bir süre sonra bir daha gittik’ dedi.

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"BELEDİYE BAŞKANI ADAYI İSMİ VERMEDİM"

Hasan Ufuk Çakır şunun altını özellikçe çizip anlatmamı istedi. ‘Bazı televizyon kanallarında anlatıldığı gibi ben herhangi bir belediye başkanı adayı ismi vermedim, benim belediye başkan adayım yok. Ben sadece diğer 2 milletvekili adayı arkadaşım gibi Mersin’de üyelerin belediye başkan adaylarını seçmesini istedik’ dedi. Niye bunda bu kadar ısrar ediyorsunuz dedim. ‘Erdemli’den örnek vereyim, biz 70 yıldır Erdemli ilçesinde belediyeyi kazanamıyoruz. Bu kez kazanma noktasındayız ancak kazanmamızın tek bir yolu var. Ankara’dan Mersin’le hiç ilgisi olmayan milletvekilinin atadığı bir yöntemle aday belirlenmemeli.

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"SADECE BİZE DEĞİL MİLLETVEKİLLERİNE DE HİÇBİR ŞEY SORULMUYOR"

Erdemli’ye kim belediye başkanı olacaksa orada parti ön seçim yapmalı. Ben herhangi bir isim önermedim. Ben seçim sürecinde 500 köye gittim. Erdemli’de 6 bin olan oyumuzu 22 bine çıkarttık. Ancak Mersin’le hiç ilgisi olmayan Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İstanbul’da yaşayan ancak Mersin Milletvekili olan Ali Mahir Başarır ve Mersin’le ilgisi olmayan birkaç arkadaşımız hiç bilmedikleri bölge ile ilgili belediye başkan adaylarını belirliyorlar biz buna itiraz ettik. Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu belediye başkan adayı yapmışlar ve tek bir milletvekiline bile kendi bölgeleriyle ilgili hiçbir şey sorulmuyor sadece bize değil, Tekirdağ, Kayseri, Niğde başka milletvekillerine de hiçbir şey sorulmuyor biz buna itiraz ediyoruz’ dedi."

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Yerel seçim CHP aday
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