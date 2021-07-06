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Bahçeli'den 'Soylu' açıklaması

06.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararına tepki gösterdi. Bahçeli, "Ne hakkı, neyin ihlali, hainin ne zamandan beri hakkı oluyor" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'beni tutuklamak istiyorlar' sözlerine ilişkin, "Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu'ya destek veren Bahçeli, "İtibar suikastını kabul etmiyoruz" dedi.

Bahçeli'den 'Soylu' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

KILIÇDAROĞLU'NUN "BENİ HAPSE ATMAK İSTİYORLAR" SÖZLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Oysa ki fezlekelerin detaylarından hiç bahsetmiyor. Sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı duymasında yarar vardır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, ahlaki tutarlılıktan ödün veremeyiz. Kılıçdaroğlu, mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerinin, sözlerinin kanunlarla çeliştiğini görsün. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Dokunulmazlığın kaldırılmasında karar sürecini kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.

AYM'NİN GERGERLİOĞLU KARARI

Fezlekelerin görüşülmesi neden gecikmektedir. TBMM Başkanı'nı göreve çağırıyorum. AYM, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hak ihlali ile tahliyesini istemiştir. Söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. Yani milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Ne zamandan beri hainin hakkı oluyormuş. Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak olmamalıdır. Volkan olsalar bile sonları elbette bir avuç küldür.

Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili tezkereye MHP milletvekilleri tam kadro ile evet diyecektir. PKK'nın siyaset kolu olanlara sessiz kalamayız. Hukuk kararını versin, sonucu ne olursa olsun biz de saygılı duyalım ancak hiç kimse bölücülerin hak ihlalina maruz kaldıklarını iddia etmesin.

AKŞENER'E HDP TEPKİSİ

İP'in başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış... İP Başkanı, bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana açık yada gizli destek çıkmak, bir defa ayan beyan günahkarlıktır. İP'nin HDP'nin dibinde ne işi vardır? İP Başkanı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Kandil ve Pensilyanya arasında İP'ten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyecektir. Kürt'ten terörist olmaz! Kürde terörist denmez. Terörist PKK'dır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terörle hiçbir bağlantısı yoktur, var diyen varsa vatan hainidir. İP Başkanı Kürt kardeşlerimizden özür dilemelidir.

BAKAN SOYLU'YA DESTEK

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır.

MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz 1000 yıllık kardeşliğin safındayız.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu Süleyman Soylu MHP
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Merdivenden dahi cıkmaya takaati kalmayanlar siyaset yapmasın ya
dolandırıcı tosuncuğun arkasında kim varsa hepsi bedel ödesin bitcoinci de arnavutlukta yerini biliyoruz diyen iç işleri bakanı getirsin bedelini ödettirsin sbk halen piyasada yok saymakla bitmiyor ey bahçeli izmir gündoğduda andımızı okumaya benzemiyor bu işler
bak bakalım tosuncuk ne kadar bedel ödeyecek

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