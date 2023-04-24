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  4. Bahçeli'nin mitingi öncesi 'pankart' düellosu! İYİ Partililer ve MHP'lilerden hamleler peş peşe geldi: Sinan Ateş yazısı...

Bahçeli'nin mitingi öncesi 'pankart' düellosu! İYİ Partililer ve MHP'lilerden hamleler peş peşe geldi: Sinan Ateş yazısı...

24.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce İYİ Partililer pankart astı, ardından MHP'lilerin astığı bayrakla İYİ Parti'nin pankartı kapatıldı. MHP lideri Bahçeli'nin Kastamonu'da gerçekleştirdiği miting öncesi meydana gelen 'pankart düellosu'ndan kareler sosyal medyada da gündem yarattı. Sinan Ateş yazılı pankartın kapatılmasıyla ilgili İYİ Parti'den gelen açıklama dikkat çekti.

Bahçeli'nin mitingi öncesi 'pankart' düellosu! İYİ Partililer ve MHP'lilerden hamleler peş peşe geldi: Sinan Ateş yazısı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Kastamonu mitingi öncesi adeta 'pankart düellosu' yaşandı. İYİ Parti il binasına asılan, "Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız" yazılı pankart, mitingin başlamasına dakikalar kala, bir üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan dev MHP bayrağı ile kapatıldı.

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MHP BAYRAĞI İLE İKİNCİ KEZ KAPATILDI

Bunun üzerine İYİ Partililer, bir üst kata çıkarak pankartı buraya astı. Ancak MHP tarafından bu kez çatıdan sallandırılan MHP bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kastamonu'daki iki parti arasındaki söz konusu pankart düellosu dikkat çekerken İYİ Partili isimden de paylaşım geldi. İYİ Parti Kastamonu Milletvekili Adayı Ahmet Katar, yaşananlara tepki gösterirken "Üstünü örtmeye çalıştığınız yetim kalan iki çocuk, öksüz kalan bir Sinan Ateş ülküsü ise başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

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