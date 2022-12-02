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Bakan Akar gençlerin ısrarına kayıtsız kalamadı! O sloganın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

02.12.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Çanakkale'de 'İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti'ye programına katıldı. Gençlerle görüşme sırasında ‘Reis’i ara’ sloganlarının atılması üzerine Bakan Akar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, "Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar gençlerin ısrarına kayıtsız kalamadı! O sloganın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlerle bir araya geldiği programda, ‘Reis’i ara’ sloganlarını üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti’nin Çanakkale Gençlik Merkezi’ndeki, “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti”ye programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin “Reis’i ara” sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

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Bakan Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti. Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Buluşmanın Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir.”

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Sözlerinin sonunda gençlere bir kez daha selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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