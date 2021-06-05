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Bakan Koca'dan çağrı: Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim

05.06.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayılarının 100'ün altına indiğini belirterek, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." çağrısında bulundu.

Bakan Koca'dan çağrı: Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

"KARARLIKLIKLA DEVAM EDELİM"

Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

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"SONUÇLARINI ÇOK YAKINDA GÖRECEĞİZ"

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı. (AA)

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