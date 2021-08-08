Bakan Koca duyurdu! Hakkari bir haftada 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'deki aşılama oranlarını örnek göstererek, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı!" dedi.

HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021

İLLERE GÖRE AŞILAMA SIRALAMASI

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu. (DHA)



