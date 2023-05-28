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Bakan Murat Kurum oyunu Ataşehir’de kullandı: "Seçimimiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun"

28.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu Ataşehir'de kullandı. Kurum burada yaptığı açıklamada, “Bayram havasında oyumuzu kullanacağız. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye saat 08.00’de sandık başına gitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu TEB Ataşehir Ortaokulu’nda sabah saat 9.15'te eşi Şengül Kurum ile 2040 numaralı sandıkta kullandı.

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SEÇİMİMİZ ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

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Oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, seçimin hayırlı olmasını dileyerek “85 milyon vatandaşımızla bir kez daha sandık başına gidiyoruz. 14 Mayıs’ta olduğu gibi tüm vatandaşlarımızın demokratik bir olgunlukla katılım sağlayacağı bir seçimi yaşama arzusuyla oyumu kullandık. Seçimimiz ülkemize, milletimize 780 bin kilometre kare vatan toprağımıza tüm dünyaya hayırlı olsun diyorum. Bayram havasında oyumuzu kullanacağız. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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(DHA)

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Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı cumhurbaşkanlığı seçimi

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