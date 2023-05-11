Bakan Murat Kurum seslendirdi: 'Sevemedim Kara Gözlüm'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınına katıldı. Bakan Murat Kurum, söz konusu yayında ünlü radyo sunucusu Rıza Esendemir'in konuğu oldu. Bakan Kurum, yayında ise "Sevemedim Kara Gözlüm" sürprizine imza attı.

BAKAN KURUM'DAN 'SEVEMEDİM KARA GÖZLÜM' PERFORMANSI

Yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısını seslendirerek herkese sürpriz yaptı.

Rıza Esendemir, Bakan Kurum'un Sevemedim Kara Gözlüm performansı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Murat Kurum söyledi... Sevemedim Kara Gözlüm"



