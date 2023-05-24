HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu tarih vererek ilan etti: "Şu anda sayı 77, bir tek terörist bırakmayacağız"

Bakan Soylu tarih vererek ilan etti: "Şu anda sayı 77, bir tek terörist bırakmayacağız"

24.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı Bakırköy'de Şehit ve Gazi aileleriyle akşam yemeğinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada terörle mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Soylu, u, "29 Ekim 2023 yılında Cumhuriyetin 100. Yılında Allah nasip edecek, bu ülkenin dağlarında şu anda sayı 77'dir, bir tek terörist bırakmayacağız. İster arkasında Amerika olsun, ister arkasında batı olsun, kim olursa olsun" diye konuştu.

Bakan Soylu tarih vererek ilan etti: "Şu anda sayı 77, bir tek terörist bırakmayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilköy'de şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Programa, İstanbul Emniyet müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da eşlik etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Soylu, "Mecazen söylüyorum, bizi bozuk para gibi, sokağa atmak isteyenlerin eline yapışmak zorunda olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Çünkü, burada söylemek istiyorum, bedava bugünlere gelmedik, bedava bu noktaya gelmedik. Sizler evlatlarınızı şehit verdiniz, gazilerimiz canlarını ortaya koydular. 100 yıl önce ki büyüklerimiz, savaş meydanlarında Ezan-ı Muhammedi'nin bu ülkede hür ve özgür okunması için, hilalin ve yıldızın, ay yıldızın bu ülkede nazlı nazlı dalgalanması için şehit oldular. Emek verdik, şehit verdik, gaziler verdik, alın teri döktük. Tam 21 yıldır bu ülkenin istikrarına, bu ülkenin güvenliğine, bu ülkenin kalkınmasına emek verdik. Böyle bir şey var mı? Genç kızlarımızın, kadınlarımızın başını örtebilmesi için bile bu ülkede ne mücadeleler, ne emekler verildi" şeklinde konuştu.

3

"ŞU ANDA SAYI 77, 29 EKİM'DE BİR TEK TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehit ve Gazi ailelerine seslenen Soylu, "Kıymetli hanımefendiler, saygı değer beyefendiler, kıymetli şehit aileleri, kıymetli gazilerimiz, gazi aileleri bu günlere gelene kadar çok bedeller ödedik, çok gözyaşı döktük, çok sıkıntılar çektik. Tepeyi aştık. İnşallah önümüzde ki büyük bir olaya hep beraber bakıyoruz. Moralinizi bozmaya çalışanlara, ülkeyi sanki bir felaketin eşiğindeymiş gibi göstermeye çalışanlara, bizi gelecekler korkutmak isteyenlere itibar etmediniz, etmiyorsunuz. İnşallah yine de etmeyeceksiniz. Hiç endişe etmeyin, kim ne derse desin. Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne aynen devam edecektir. Etrafımızda ki coğrafyada değil, burada bir evladınız olarak söylüyorum. 29 Ekim 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. Yılında Allah nasip edecek, bu ülkenin dağlarında, şu anda sayı 77'dir, bir tek terörist bırakmayacağız. İster arkasında Amerika olsun, ister arkasında batı olsun, kim olursa olsun. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Kuzey Irak'ın ve kuzey Suriye'nin başka bir takım noktalarını terör yuvasına döndüren Amerika'ya buradan tekrar söylemek istiyorum. Önümüzde ki 5 yıl içerisinde orada bir tek terör yuvasını Allah'ın izni ve inayeti ile bırakmayacağız" diye konuştu.

1

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN BENİM ARKADAŞIM OLAMAZ"

Soylu, "Biz emrinize amadeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği sözlerin takipçisiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve gazi ailelerimizi kıranı veya onların isteklerini, yerine getirmek mümkünse, getirmeyeni ben arkadaşım olarak görmüyorum. Aynen bu çizgi içerisinde gidiyoruz. Gazilerimizin de şehit ailelerimizin de silah ruhsatları süreli olmayacak, süresiz olacak. Bunu talimatını da arkadaşlarıma verdim, devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı.

2

İlginizi Çekebilir

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

 'Silahlarınızı hazırlayın' diyen imamla tartışan vatandaş konuştu!

'Silahlarınızı hazırlayın' diyen imamla tartışan vatandaş konuştu!

 Depremzedelere seslendi! "Sahip çıkın"

Depremzedelere seslendi! "Sahip çıkın"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladıSON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladı
Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldiKılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
seçim Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

İlginizi Çekebilir

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.