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  4. Bakanlar Kurulu ile ilgili yeni iddia! Kabinede başka değişiklikler de olabilir…

Bakanlar Kurulu ile ilgili yeni iddia! Kabinede başka değişiklikler de olabilir…

03.07.2024 07:50
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Bakanlar Kurulu’ndaki değişikliğin ardından Ankara kulislerindeki hareketlilik bitmedi. İki bakanlıktaki görev değişiminin yankıları sürerken kulislerde, asıl değişimin AK Parti’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor. İddialara göre kabinedeki değişiklik de iki Bakan’ın değişimiyle sınırlı kalmayacak.

Bakanlar Kurulu ile ilgili yeni iddia! Kabinede başka değişiklikler de olabilir…

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonucun ardından AK Parti’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliğinde ilk adım ada atılmış oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

RANDEVU SORUNU

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bazı toplantılarda da hastane randevuları sebebiyle tartışmalar yaşanmıştı.

ÖZHASEKİ’NİN ‘SAĞLIK SORUNLARI’ İDDİASI

Özhaseki’nin istifasının da tamamen "sağlık problemlerinden" kaynaklandığı belirtiliyor. İliç maden kazasının olduğu dönemde ciddi bir göz ameliyatı geçiren Özhaseki daha sonra koruyucu gözlüklerle açıklama yapmış ve göz ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. ÖZhaseki’nin sonraki süreçte ise yoğun tempoyu kaldıramadığı ve bu durumu cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaştığı ifade edildi.

Bu arada Koca’nı yerine atanan Kemal Memişoğlu 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Aslen Rizeli olan Memişoğlu pandemi sırasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

AK PARTİ’NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Murat Kurum’un yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atanmasına ise beklenen gelişme olarak bakılıyor. Bakan olarak atanması sebebiyle Kurum’un milletvekilliği de düştü ve AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 264’e geriledi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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