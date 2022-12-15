Bakanlık açıkladı! Bekar erkeklere özel menü: Sebzeli omlet, söğüş yeşillik, etli kuru fasulye…

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye sağlıklı beslenme rehberinde dikkat çeken bir detay yer aldı. Rehberde bekar erkekler için ayrı bir başlık açıldı ve orada bekar erkeklere yönelik örnek bir menüye de yer verildi. Peki, bekar erkekler nasıl beklenmeli? İşte o örnek menüdeki yemekler...

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan diyetisyen Tuba Feyza Avcı, “Bekar erkeklerin evli erkeklere göre obeziteye yakalanma riskinin daha yüksek olduğu çalışmalarca bulunmuş” dedi.

"Bekar erkekler nasıl beklenmeli?" konusunda Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından bekar erkeklere örnek menü hazırlandı.

BEKAR ERKEKLER KAHVALTIDA NE YEMELİ?

Diyetisyen Avcı “Kahvaltı günün en önemli öğünü” şeklinde konuştu. Örnek menüye göre bekar bir erkeğin kahvaltısında sebzeli omlet, zeytin, bir tatlı kaşığı bal, bir dilim tahıllı ekmek ve söğüş yeşillikler olmalı.

BEKAR ERKEKLER İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ MENÜSÜ

Rehbere göre bekar erkekler öğle yemeğinde ise etli kuru fasulye, bulgur, cacık ve yanında salata tüketmeli.

Diyetisyen Avcı, “Kuru fasulye yerine nohut olabilir, yeşil mercimek olabilir” ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir bekar erkek vatandaş ise “Her gün biraz zor olur ama onu bulmak herhalde ya” dedi.

İŞTE ARA ÖĞÜNLER VE AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

Ara öğünlerde de meyve ve tost ayran var. Rehberde akşam yemeğinin menüsü ise oldukça dolu. Rehbere göre akşam yemeğinde önce sıcak bir çorbayla başlanıyor, ardından sebzeli etli bir ana yemek, yanında bir kase salata tüketilmesi gerekiyor. Doymayacağını belirten erkekler için menüde soslu makarna da yer alıyor.

“Doyurur mu sizi bu akşam menüsü?” diye soru yöneltilen bir vatandaş ise “Doyurur. Tabii ekmekle birazcık takviye yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Açıklanan rehbere göre bekar erkekler bu menüye göre beslendikleri takdirde daha sağlıklı olabiliyorlar. Diyetisyen Avcı, “Bir kere ideal kiloya daha yakın bir aralıkta olacaktır. İyi hissedecektir. Çünkü sindirimi daha düzenli olacak” ifadelerini kullandı.