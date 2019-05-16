Bakanlık kovuşturma izni vermedi

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan soruşturma başlatılan avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkında kovuşturma izni vermedi.
İstanbul Dolmabahçe'de meydana gelen olay sonrasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılan Sürenoğlu, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine tabi tutuldu.
Edinilen bilgiye göre, savcılık makamından gelen kovuşturma izni talebi, Adalet Bakanlığı tarafından geri çevrildi.
Bu kararla dosya kapandı ve hukuki süreç sona erdi. Sürenoğlu hakkında artık ev hapsi gibi tedbirlerin uygulanmayacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılabilmesi, kanun gereği Adalet Bakanlığının iznine bağlı bulunuyor.
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