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Bakanlık ve İBB karşı karşıya geldi! Murat Ongun'dan fotoğraflı paylaşım: "Günledir engel olunuyor"

13.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Üsküdar'daki Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanında yer alan yapılarla ilgili bir paylaşım yaptı. Ongun paylaşımında, Üsküdar sahilde bulunan kafelerle ilgili mahkeme kararına rağmen İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunduğunu ifade etti. Ongun, paylaşımına görüntüleri de ekledi.

Bakanlık ve İBB karşı karşıya geldi! Murat Ongun'dan fotoğraflı paylaşım: "Günledir engel olunuyor"

İstanbul, Üsküdar'da bulunan kafelerle ilgili Bakanlık ve İBB karşı karşıya geldiği aktarıldı. Söz konusu durumu İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, "İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor" sözleriyle paylaştı.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN..."

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üsküdar Sahil'deki Mimar Sinan eseri Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafeler mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor. İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor." ifadelerini kullandı.

Ongun paylaşımında olayın yaşandığı bölgeye dair fotoğraflara da yer verdi.

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