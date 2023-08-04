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  4. Bankada 100 bin Euro sayarken başlarına geleceklerden habersizlerdi! İstanbul'da uyanıklık eden alıcı dolandırıcıları böyle tuzağa düşürdü

Bankada 100 bin Euro sayarken başlarına geleceklerden habersizlerdi! İstanbul'da uyanıklık eden alıcı dolandırıcıları böyle tuzağa düşürdü

04.08.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet sitesinde gördüğü taksi plakası ilanda satıcı numarasını arayan K. G. plaka için 200 bin Euro'ya anlaştı. 100 bin Euro'yu elden teslim eden K. G., taksi plaka işlemleri için İBB'ye gidince şok yaşadı: Elindeki noter satış evrakları sahteydi. K. G. bu noktada uyanıklık edip şüphelilerle iletişimi sürdürdü ve kalan 100 bin Euro'yu da vermek için bankada buluşma ayarladı. O 2 şüpheli bankada 100 bin Euro'yu saydı; o anlarda kamera kayıtta, kısa süre sonra ise polisler devredeydi...

Sahte belgelerle 200 bin Euro'ya taksi plakası satmaya çalışan şüpheliler, bankada para sayarken başlarına geleceklerden habersizdi. Alıcı K. G. kendisini dolandırmaya çalıştığını bildiği şüphelilere 100 bin Euro'yu verip ellerinde saymalarını görüntüledi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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200 BİN EURO'YA ANLAŞTI

K. G. internet gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti. Taraflar noterde satış için anlaştı. 8 Haziran'da noterde biraraya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı. Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden K. G. elindeki İBB'den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti. Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen K. G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. K. G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin Euro için, şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

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ŞÜPHELİNİN PARALARI SAYMA ANI KAMERADA

K. G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı.Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden M. Ç. ile kendini O. B. adıyla tanıtan K. K. geldi. K. G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan M. Ç.'ye teslim etti. M. Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler M. Ç. ve K. K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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"HİYERARŞİK BİR ÖRGÜT KAPSAMINDA İŞLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

K. G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, "Biz bu suçun 3,4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu" dedi.

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dolandırıcılık Taksici plaka taksi plakası

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