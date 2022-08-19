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Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

17.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün bütün yorgunluğunu sıcak bir duşun altında atmayı sevenlerden misiniz? Eğer öyleyseniz banyonuza monte ettirerek kolayca kullanabileceğiniz ani su ısıtıcı modellerine ihtiyacınız var demektir! Sadece banyoda değil, mutfakta ve diğer lavabolarda da kullanılabilen bu ısıtıcılar; suyu anında ısıtarak kullanımınıza sunar. Birbirinden kullanışlı modelleri daha detaylı olarak incelemek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

İçindekiler

  • 1. Anında suyu ısıtmaya başlar: Veito Duş Setli Banyo Tipi Elektrikli Şofben
  • 2. İster mutfakta ister banyoda kullanın: Sıcak Musluk Elektrikli Ani Su Isıtıcı Termal Şofben
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  • 3. Kullanımı son derece kolay: Smartgift Tanksız Ani Su Isıtıcı
  • 4. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür: VAİLLANT Ani Su Isıtıcı
  • 5. Duş başlığı ile gönderilir: HOOK Elektrikli Ani Su Isıtıcı
  • 6. Üç kademeli ısı ayarı bulunur: Stilevs Akarsu Ani Su Isıtıcısı
  • 7. Emniyet sistemi sayesinde güvenlik sunar: Awox Termoplus Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben
  • 8. Kendisi küçük, etkisi büyük: WELLDONE Elektrikli Ani Su Isıtıcı Musluk
  • 9. "Kaliteden asla şaşmam." diyenlere: Siemens Ani Su Isıtıcı
  • 10. Lavabo kullanımına uygun bir seçenek: HAKL Lavabo Altı Ani Su Isıtıcı
  • 11. Sağlamlığı ile bilinen en kaliteli ürünlerden biri: Demirdöküm Ani Su Isıtıcı Şofben
  • 12. Otomatik çalışma sistemi ile kolaylık sağlar: Fakir Clero Elektrikli Şofben
  • 13. Su basınç anahtarı bulunan bir ürün: Jumbo Deluxe 7 Emniyetli Elektrikli Şofben
  • 14. Enerji tasarrufu sağlar: Güner Seramik Elektrikli Şofben Ani Su Isıtıcısı
  • 15. Pratikliğine bayılacaksınız: Baymak Ani Su Isıtıcısı

Elektrikle çalışan ani su ısıtıcıları; banyo, mutfak veya tuvalet lavabolarında sıcak suya anında erişmenizi sağlıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yardımınıza koşan bu ısıtıcılar, suyu saniyeler içerisinde ısıtarak bekleme süresini minimuma indiriyor. Duş başlığı ile satılan modeller banyolarda, çeşme başlığına monte edilerek kullanılanlar ise mutfak ve tuvalet lavabolarında tercih ediliyor. Peki, en kaliteli ani su ısıtıcı modelleri hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? Cevabınız "Evet, isterim." ise sizi böyle alalım!

1. Anında suyu ısıtmaya başlar: Veito Duş Setli Banyo Tipi Elektrikli Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

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Duş başlığı ile gönderilen Veito Duş Setli Banyo Tipi Elektrikli Şofben, bu sayede banyo kullanıma uyumlu hâle gelir. Kaliteli plastik materyali sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyan ürün, güvenlik sistemi ile elektrik kaçağı gibi olumsuz durumların yaşanmasını önler. Üç kademeli ısı ayar sistemi ile en doğru sıcaklığı elde etmenizi sağlayan ısıtıcı, banyonuzdaki en yakın arkadaşınız olabilir. Suyun basıncını hissettiği an suyu ısıtmaya başlayan ısıtıcı sayesinde duş almadan önce banyoda uzun süre beklemeniz gerekmez. Bu pratikliğe bayılacağınıza eminiz!

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2. İster mutfakta ister banyoda kullanın: Sıcak Musluk Elektrikli Ani Su Isıtıcı Termal Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Alttan su girişi bulunan sistemi sayesinde ister mutfakta ister banyoda kullanabileceğiniz Sıcak Musluk Elektrikli Ani Su Isıtıcı Termal Şofben, tezgâh ya da lavaboya monte edilebilir. Küçük boyutları ile fazla yer kaplamayan ani ısıtıcıyı özellikle dar alana sahip olanlar kullanabilir. Suyu beş saniye gibi kısa bir sürede ısıtmayı başaran ani ısıtıcı, işlevsel özellikleri sayesinde kullananlar tarafından çok beğenilen ürünler arasında. Ev, iş yeri, fabrika, ofis ve diğer tüm mekânlarda kullanıma uygun olan ısıtıcıyı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünü, kaliteli materyalleri ile uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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3. Kullanımı son derece kolay: Smartgift Tanksız Ani Su Isıtıcı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

En iyi ani su ısıtıcı markaları arasında bulunan Smartgift'in Tanksız Ani Su Isıtıcı aldı modeli, alttan su girişi bulunan dizaynı ile mutfak, tuvalet ve diğer tüm lavabolarda kullanıma uygun. Ürünün LED ekranı üzerinde bulunan derece göstergesi sayesinde suyun sıcaklığını ayarlayabilir ve en doğru ısıya ulaşabilirsiniz. Mutfağınızda yağlı bulaşıkları arındırmak için sıcak suya ihtiyaç duyduğunuzda suyun ısınmasını beklemek için zaman kaybetmezsiniz. Sağlam yapısıyla da beğeni kazanan ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz an sıcak suya ulaşmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

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4. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür: VAİLLANT Ani Su Isıtıcı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

En iyi ani su ısıtıcı tavsiyesi istiyorsanız önerebileceğimiz markalar arasında bulunan VAİLLANT'ın ani su ısıtıcı ürünü, kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam eder. Ürünün üç kademesi bulunan ısı ayar düğmesi, istediğiniz su sıcaklığına ulaşmanızı kolaylaştırır. Kalitesiyle adından söz ettiren Vaillant garantisiyle sunulan ısıtıcı, evinizde bulunan tüm su sistemlerinde kullanılabilir. Böylece saniyeler içerisinde sıcak suya ulaşmanıza yardımcı olur. Hem kaliteli hem uzun süre dayanıklı bir ısıtıcı modeli arayışındaysanız bu ürünü incelemenizi tavsiye ederiz.

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5. Duş başlığı ile gönderilir: HOOK Elektrikli Ani Su Isıtıcı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Banyoda kullanıma uygun olan HOOK Elektrikli Ani Su Isıtıcı, üç kademeli ayar sistemi ve su sıcaklığını gösteren ışıklı göstergeleri sayesinde en doğru sıcaklığa ulaşmanızı kolaylaştırır. Böylece kış aylarında vazgeçilmez ev eşyanız hâline gelir. Kaliteli malzemeleri ile uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebileceğiniz ani su ısıtıcı, su basıncını hissettiği andan itibaren suyu ısıtmaya başlar ve bu sayede saniyeler içerisinde sıcak suya ulaşmanızı sağlar. Her evde mutlaka bulunması gereken 50 litre kapasiteli ısıtıcıyı denemeye ne dersiniz?

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6. Üç kademeli ısı ayarı bulunur: Stilevs Akarsu Ani Su Isıtıcısı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

"En iyi ani su ısıtıcı hangisi?" diye soracak olursanız önerebileceğimiz ürünler arasında bulunan Stilevs Akarsu Ani Su Isıtıcısı, işlevsel özellikleri ile evinizin favori eşyası hâline gelebilir. Yedi emniyet sistemi ile elektrik kaçağı gibi olumsuz durumların yaşanmasını engelleyen ürün, can güvenliğinizi üst seviyede tutar. Üç kademeli ısı ayar düğmesi ve ışıklı sıcaklık göstergeleri sayesinde en doğru su sıcaklığını elde etmenizi sağlar. Kaliteli duş başlığı ise duş keyfinizi daha eğlenceli hâle getirir. Günün yorgunluğunu sıcak suyla atanlardansanız bu ürünü denemenizde fayda var.

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7. Emniyet sistemi sayesinde güvenlik sunar: Awox Termoplus Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Emniyet sistemi ile daha güvenli bir hâle getirilen Awox Termoplus Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben, suyu saniyeler içerisinde ısıttığı için banyoda uzun süre beklemenize gerek kalmaz. Üç kademeli ısı ayar düğmesi ve ışıklı ısı gösterge paneli sayesinde en doğru sıcaklığı keşfetmenize yardımcı olan ürün, böylece duş keyfini daha da arttırır. Ürünün su seviyesi ayarlanabilir duş başlığı ise duş keyfinize yenilikçi bir deneyim kazandırır. Awox markalı ürün, kaliteli ve dayanıklı yapısı ile uzun süre size eşlik eder.

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8. Kendisi küçük, etkisi büyük: WELLDONE Elektrikli Ani Su Isıtıcı Musluk

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Kendisi küçük olsa da etkisi büyük olan WELLDONE Elektrikli Ani Su Isıtıcı Musluk, mutfak ve tuvalet kullanımı için en doğru seçenekler arasında yer alıyor. Modern görünümü ile evinizin dizaynına da uyum sağlayabilen ürünü istediğiniz yerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünün üç kademeli ısı ayar sistemi, en doğru ısıyı yakalamanıza yardımcı olur. Yaz kış demeden her mevsimde kullanabileceğiniz ani su ısıtıcısı, saniyeler içerisinde suyu ısıtır. Bu sayede hızlı ve etkili bir deneyim yaşatır. Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz küçük ama etkili bir ısıtıcı arıyorsanız bu ürün tam size göre!

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9. "Kaliteden asla şaşmam." diyenlere: Siemens Ani Su Isıtıcı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Ani su ısıtıcı yorumları dikkate alındığında öne çıkan modeller arasında bulunan Siemens Ani Su Isıtıcısı, yenilikçi sistemi ile evinizin her yerinde kullanıma uygun. Duş, banyo, bulaşık ve lavabo gibi sembolleri sayesinde kolayca ısı ayarı yapmanızı sağlar. Tercih ettiğiniz kademeye alarak en doğru ısıyı elde edebilir, daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Diğer modellere kıyasla %30'a kadar varan enerji tasarrufu yapabilen su ısıtıcı, cebinizin ve çevrenin en büyük dostu olur. Her evde mutlaka bulunması gereken bu ürünü kullanarak sıcak suya kolayca ulaşmanın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

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10. Lavabo kullanımına uygun bir seçenek: HAKL Lavabo Altı Ani Su Isıtıcı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Duş kullanımına uygun olmayan HAKL Lavabo Altı Ani Su Isıtıcı, mutfak ve tuvalet lavabolarında sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer alır. Lavabo altına monte edildiği için etrafta herhangi bir görüntü kirliliğine sebep olmaz. Üç kademeli ısı ayar düğmesi ile en uygun sıcaklığa ulaşmanıza yardımcı olur. Diğer ısıtma yöntemlerinin aksine saniyeler içerisinde sonuç almanızı sağlayan ani su ısıtıcı, bu sayede zorlu ve yağlı bulaşıkları yıkama süresini de minimuma indirir. A enerji sınıfındaki ürün, enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Hem pratik hem bütçe dostu, daha ne olsun?

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11. Sağlamlığı ile bilinen en kaliteli ürünlerden biri: Demirdöküm Ani Su Isıtıcı Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Kaliteli ve uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyan bir ani su ısıtıcı tavsiyesi arıyorsanız size Demirdöküm Ani Su Isıtıcı Şofben'i önerebiliriz. Ücretsiz montaj ve kurulum opsiyonu ile ekstra masraf etmenize gerek bırakmayan ısıtıcıyı evinizin dilediğiniz her noktasında kullanabilirsiniz. Üç kademeli ısı ayar düğmesinden yardım alarak ihtiyaç duyduğunuz sıcaklığı elde edebilir ve sıcak suyun tadını çıkarabilirsiniz. Mutfak, banyo ve tuvalet lavabolarında saniyeler içerisinde sıcak suya ulaşmanızı sağlayan bu ürün; şık tasarımı ile evinizin dekorasyonuna da uyum sağlar.

Ürünü İncele

12. Otomatik çalışma sistemi ile kolaylık sağlar: Fakir Clero Elektrikli Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Otomatik çalışma sistemi ile kolaylık sağlayan Fakir Clero Elektrikli Şofben, su basıncını hissettiğinde hemen çalışmaya başlayarak saniyeler içerisinde suyun ısınmasını sağlar. Su basıncı düştüğünde ise kendisini otomatik olarak kapatır. Böylece açık unutma gibi durumlarda olumsuz olayların yaşanmasını önler. Üretim sırasında kullanılan kaliteli malzemeler ve güvenli tasarımı ile elektrik kaçağı gibi olumsuz durumların yaşanmasını engelleyen cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Üç kademeli ısı ayar sistemi ve ışıklı sıcaklık göstergeleri sayesinde uygun sıcaklığı keşfetmenizi sağlayan bu ürün ile keyifli bir duş deneyimi yaşamaya hazır olun!

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13. Su basınç anahtarı bulunan bir ürün: Jumbo Deluxe 7 Emniyetli Elektrikli Şofben

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

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Su basınç anahtarı bulunan ve böylece su gelmedikçe çalışmayan Jumbo Deluxe 7 Emniyetli Elektrikli Şofben, can güvenliğinizi üst seviyede korur. Cihazda bulunan kademe kontrol anahtarı ise elektrik girişi ve kademe anahtarını kontrol ederek ürün açık kaldığında ikaz lambasını yakar. Böylece cihazı açık unutma durumunda güvenlik sağlar. Ürünün üç kademeli ısı ayar düğmesi ile doğru sıcaklığı ayarlayarak keyifli bir duş deneyimi yaşayabilirsiniz. Diğer ısınma yöntemlerinin aksine saniyeler içerisinde sonuç almanızı sağlayan elektrikli şofbeni uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

14. Enerji tasarrufu sağlar: Güner Seramik Elektrikli Şofben Ani Su Isıtıcısı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Enerji tasarrufu sağlayan Güner Seramik Elektrikli Şofben Ani Su Isıtıcısı, bu yönüyle hem cebinizin hem çevrenin en iyi dostu olur. Üç ısı ayar kademesi ve ışıklı ısı göstergeleri ile sıcaklık ayarını kolayca yapmanızı sağlayan şofben, en keyifli duş deneyimini yaşamanıza yardımcı olur. Ürünün kaliteli duş başlığı ise duş keyfinizi daha eğlenceli bir hâle getirir. Elektrik kaçağı gibi olumsuz durumlarda otomatik olarak kapanarak güvenlik sunar. Her evde mutlaka bulunması gereken ani su ısıtıcı montajını servis çağırarak yaptırabilirsiniz. Sıcak su keyfine saniyeler içerisinde ulaşmanızı sağlayan bu ürünü denemeye ne dersiniz?

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15. Pratikliğine bayılacaksınız: Baymak Ani Su Isıtıcısı

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Sıcaklık değerlerinin günden güne düştüğü kış mevsiminde birçok ısıtma yöntemi zaman alır. Oysa elektrikle çalışan Baymak Ani Su Isıtıcısı suyun akmasıyla ısıtma işlemine başlar. Böylece size sıcacık duş deneyimleri sunar ve kış aylarında vazgeçilmez banyo ürününüz hâline gelebilir. Duş başlığı ile gönderilen elektrikli şofbenin ısısını ayarlamaya yarayan üç kademesi var. Böylece duş için en uygun sıcaklığı seçebilirsiniz. A enerji sınıfına sahip olan ürün sayesinde elektrik tasarrufu da yapabilirsiniz. Pratikliğine bayılacağınız bu ürünü evinizde görmek ister misiniz?

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