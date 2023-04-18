HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı!

Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı!

18.04.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı öğrenilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla 139 üyesinin gözaltına alındığı Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 46'sı tutuklandı. 46 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun da dün yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşte detaylar...

Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlatmış, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve halihazırda İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı grubun çok sayıda üyesi geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Gözaltına alınıp emniyette sorguya alınan çete üyelerinin ifade işlemleri önceki gün akşam sona ermişti. Dün sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan zanlılar, önce sağlık kontrolüne, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

AW872704_02

92 ŞÜPHELİDEN 46'SI TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 81 tutuklama talebiyle, 11'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince sorgulanan şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 46'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

AW872704_03

FİRARİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Öte yandan, yapılan aramalarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca, firari durumda olan örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise 17 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

AW872704_04

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdikleri silahlı saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. Örgütün karıştığı bazı çatışma ve cinayetler ise kameralara yansıdı. Emniyette yapılan soruşturmada, suç örgütünün 8 cinayet dosyası olduğu bilgisine ulaşıldı.

AW872704_07

Edinilen bilgiye göre suç örgütünün, 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi, 08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi, 20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan’ın öldürülmesi ve 2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi.

AW872704_08

İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta herkes oraya akın ediyor! Nüfus artışı şaşırttıKahramanmaraş'ta herkes oraya akın ediyor! Nüfus artışı şaşırttı
Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'
AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...
Anahtar Kelimeler:
cinayet barış boyun

En Çok Okunan Haberler

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Hangi parti, hangi ilde kaç milletvekili çıkartacak?

Hangi parti, hangi ilde kaç milletvekili çıkartacak?

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.