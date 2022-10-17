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Bartın’daki faciadan yürek yakan fotoğraf! 9 arkadaştan ‘bir ben kaldım’ diyerek paylaştı…

17.10.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bartın’da gelen maden faciasını konuşmaya devam ederken bölgeden gelen haberler de yürek yakmaya devam ediyor. Yıllık izinde olması nedeniyle faciadan kurtulan Gürkan Yıldırım, madenci 8 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı. İşte yürekleri yakan o fotoğraf

Bartın’daki faciadan yürek yakan fotoğraf! 9 arkadaştan ‘bir ben kaldım’ diyerek paylaştı…

Maden faciasından son dakika haberleri gelmeye devam ederken ortaya çıkan detaylar da adeta yürek dağlıyor. Bartın’ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” dedi.

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9 ARKADAŞ BU POZU 1 AY ÖNCE VERDİ

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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‘RESİMDEN BİR BEN KALDIM’

Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.

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YILLIK İZNE ÇIKMASAYDI, OCAĞA GİRECEKTİ

Maden ocağında 2009 yılında işe giren vardiya amiri Gürkan Yıldırım (36), “Ben 2009 yılında Amasra Müessesine kura ile mülakatla işe girdim. 2009 yılından bu yana Amasra’da çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir de ocakta çavuş olarak çalışıyorum. Olay olmadan bir hafta önce yıllık izne ayrılmıştım. Olayın olduğu gece biz köyde oturuyorduk. Telefonla bizim işçi arkadaşlarımızdan birisi aradı, 'Amasra'da patlama oldu' dediler, biz de buradan yola çıktık. Zaten o vardiyadaki herkes benim arkadaşlarım, ben izinde olmasaydım ben de orada olacaktım" dedi.

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Olayın öğrenince ocağa gittiğini söyleyen Yıldırım, ''Ben yoldayken ocakta çalıştığım arkadaşlarımın aileleri beni aramaya başladı. Onlara bir şey diyemedim. Amasra’da apar topar üzerimizi değiştirerek, ocağa girdik. Orada yaralı olanları ve vefat edenleri gördük. Sonra bizim çalıştığımız üretim yerine vardık. Orası zaten daha da kötüydü, yani o anda ilk başta yaralılar zaten çıkartılmıştı, biz de çıkarttık. Hepsi benim vardiya mesai arkadaşımdı. Yıllık izinde olmasaydım ben de orada olacaktım. Onlardan 17 kişi sürekli birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Olay olduktan sonra herkes beni aramaya başladı. İnsanlar beni merak ediyordu. Ben de sosyal medyada 1 ay önce çektiğimiz fotoğrafı paylaştım. 9 kişiden orada 7 kişi hayatını kaybetti, 1’i yaralı bir de ben vardım” diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Madenci Fotoğraf Bartın Maden kaza
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