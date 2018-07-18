Baş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Genelde yorgunluk, stres, uykusuzluk gibi çeşitli faktörler yüzünden ortaya çıkan baş ağrısı günlük hayatı negatif yönde etkileyip iş temposunun yavaşlamasına ve günlük işlerin birçoğunun aksamasına sebep olur. Kimi zaman da beyin tümörü, anevrizma, beyin kanaması gibi çeşitli ciddi hastalıkların belirtisi olan baş ağrısı farklı sebepler yüzünden ortaya çıkabilir. BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL TEDAVİ EDİLİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Baş Ağrısı Çeşitleri l Sinüzit tipi ağrı: Başta dolgunluk, sıkışma ve basınç hissi oluşur. Konsantrasyon kaybına ve ense, boyun ağrılarına neden olur.

l Kronik baş ağrısı: Bir ay içerisinde 15 günden uzun süren ağrılardır.

l Küme baş ağrısı: Genç erkeklerde daha çok görülür, şakakta ve gözlerden birinin çevresinde sert ağrılar olur, ani başlar ve hızlı biter.

l Migren ağrısı: Bir hastalık çeşidi olan migrendeki baş ağrısı oldukça şiddetlidir. Sese, ışığa ve kokuya karşı hassasiyet duyulur. Kusma ve bulantı olur. Hormonlardaki değişiklikten etkilenebilir. Çocuklarda ise baş ağrısından çok kusmalara sebep olur.

l Gerilim tipi ağrı: Görülme sıklığı çok yüksektir. Dikkat eksikliğine neden olur. Günlük hayatı aşırı negatif etkilediği söylenemez.

Baş Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Migren ve baş ağrısı gibi hastalıklar için hastanelerin nöroloji bölümüne gidebilirsiniz. Nöroloji bölümü baş ağrısı, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, yüz bölgesinde felç, vücudun herhangi bir alanında kuvvet kaybı, ellerdeki istemsiz titremeler, hafıza kaybı, unutkanlık, bunama, sara, parkinson gibi beyni ilgilendiren her türlü problemle ilgilenir. Baş Ağrısı Neden Olur? Stres

Stres ve gerilim yüzünden ortaya çıkan baş ağrıları genelde kısa süre içerisinde geçer ve günlük hayatı çok fazla etkilemez. Genelde ağrı başın arka bölgesinde başlar ve ön tarafa doğru ilerler. Stres, anksiyete, depresyon gibi kasların gerilmesine sebep olan durumlar yüzünden omuz, çene kasları, boyun ve kafa derisinin gerilmesiyle bu tip ağrılar oluşabilir. Yanlış pozisyonda durmak

Uzun süre başınızı sabit bir şekilde tutarsanız ya da kötü bir pozisyonda uyursanız da kasların gerilmesine bağlı olarak meydana çıkan baş ağrısının kurbanı olabilirsiniz. Bu sebeple masabaşı bir işte çalışıyor olsanız bile kafanızı belirli aralıklarla hareket ettirin ve egzersizler yapın. Ayrıca uyku pozisyonunuzu da daha sağlıklı hale getirmeye çalışın. Bu sayede baş ağrılarından kurtulabilirsiniz.

Migren

Migren birçok kişinin hayatını mahveden bir baş ağrısı hastalığıdır. Genelde migren ağrıları zonklama ve yarım ağrı şeklinde ortaya çıksa da farklı çeşitleri de bulunabilir. Günlük hayatı olumsuz etkileyen ağrıların oluşmasına sebep olan migren, ağrı kesicilere de çok hızlı yanıt vermez. Migren kaynaklı baş ağrılarından kurtulmak için özel bir takip ve tedavi uygulanması gerekir. Sebebi tam olarak açıklanamayan bir hastalık olan migren, tıp literatüründe çeşitli tetikleyiciler yüzünden beyin damarlarının önce genişlemesi, sonra tekrar daralması sebebiyle ortaya çıkan baş ağrıları olarak açıklanır. Kan dolaşımı problemleri ve ağrı sinyali iletmekle görevli olan beşinci beyin sinirindeki değişikliklerin de migren kaynaklı baş ağrılarına sebep olabileceği belirtiliyor. Açlık, uykusuzluk ve yorgunluk

Vücut direncinin düşmesine sebep olan çeşitli faktörler de baş ağrılarının ortaya çıkmasına neden olur. Eğer çok uzun süre aç kalırsanız şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı şekilde kendinizi çok fazla yorduğunuz zaman veya uzun süre uykusuz kaldığınızda da baş ağrılarının ortaya çıkması oldukça olasıdır. Ergenlik dönemindeki hormonal değişimler

Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre 12-18 yaş aralığındaki gençlerin ergenlik dönemlerinde baş ağrılarıyla karşılaştığı belirlenmiş ve bu ağrıların sebebi olarak hormonal değişimler ileri sürülmüştür. Hormonal değişimlerin yanı sıra ergenlik dönemindeki çevresel ve psikolojik faktörlerin de gençlerde baş ağrılarına neden olduğu belirtilir.

Aşırı kafein tüketimi

Çok fazla kafein içeren madde tüketiyorsanız sık sık baş ağrısı şikayetleriyle karşılaşabilirsiniz. Eğer bu durumun farkındaysanız “Her gün baş ağrısı neden olur?” diye kendi kendinize sormaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden kafein tüketimini mümkün oldukça azaltmaya ve doktor önerisinde var olan ağrılarınızı yok etmek için tedavi olmaya özen göstermelisiniz. İlaç kullanmak

Çok fazla ağrı kesici ilaç kullanmak bir noktadan sonra vücuda bağışıklık kazandıracağı için bu ilaçlar etkisini yitirecek ve baş ağrıları daha katlanılmaz hale gelecektir. Bu yüzden doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamaya, ilaçların dozunu ve süresini kendi kendinize belirlemekten uzak durmaya çalışın. Baş Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir? İlaçlar

Ağrı kesici ilaçlarla baş ağrısını ilk etapta önlemek mümkündür. Fakat bu ilaçları çok sık kullanmak zararlı sonuçlar doğurabileceğinden olabildiğince doktorla iletişim halinde tedaviye devam etmekte ve bilinçsiz ilaç kullanmamakta fayda var. Hayat kalitesini artırmak

Baş ağrısı genelde yaşam kalitesinin düşmesi ve kişinin kendi bedenine gereken özeni göstermemesi sebebiyle ortaya çıkar. Bu yüzden hayat kalitesini artırmak birçok baş ağrısı vakasının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Hayat kalitesini artırmak için yorucu iş temponuzu rayına oturtmaya ve başarılı bir zaman yönetimiyle kendinizi çok fazla yormamaya gayret gösterin. Stresten uzak durmak baş ağrısı gibi çeşitli stres kaynaklı komplikasyonları ortadan kaldırmak için oldukça gerekli bir eylemdir. Bu yüzden bir psikologdan stres yönetimi konusunda destek alabilirsiniz, hayata daha pozitif bakmaya ve stresli durumlardan uzak durmaya çalışabilirsiniz. İyi bir uyku düzenine sahip olarak da baş ağrısı krizlerini azaltabilirsiniz. Bunun için kendinize belirli hedefler belirleyin ve yatağa girdikten sonra cep telefonu, bilgisayar gibi dikkat dağıtıcı materyallerden uzak durun.