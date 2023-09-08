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    4. Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı! Koşarak geldi... Tek bir yumrukla tüm camı kırdı

    Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı! Koşarak geldi... Tek bir yumrukla tüm camı kırdı

    08.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Filistin’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler saniye saniye kahramanlık anlarını yakaladı. Arabanın camına başı sıkışan çocuğu koşarak gelen bir adamın yumruğu kurtardı. O anlar olaya medyada viral olmayı başardı.

    Filistin’de park halindeki bir otomobilin camına başı sıkışan bir çocuğun zor anlar yaşadığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olaya tanık olan bir adam koşarak küçük çocuğun yanına geldi. Çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkartmak için birkaç hamle yapan adam başarılı olamayınca çareyi camı kırmakta buldu.

    TEK BİR YUMRUKLA TÜM CAMI KIRDI

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    Panik havasının etkili olduğu anlarda ismi açıklanmayan kahraman büyük bir soğukkanlılıkla yumruk atarak camı yerle bir etti. Küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarılırken sosyal medyada viral olan görüntüler de takdir topladı.

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    Filistin

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