Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Görevi başındayken kaçamak yaptı! Genç kadının uzun uzun öpüp arka koltuğa doğru götürdü... Pahalıya patladı

    Görevi başındayken kaçamak yaptı! Genç kadının uzun uzun öpüp arka koltuğa doğru götürdü... Pahalıya patladı

    07.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletindeki çocuk parkına yakın bir alanda bir polis memurunun görevi başındayken genç bir kadınla yakınlaştığı anlar çekilerek ifşa edildi. Görüntülerin ardından kimliği belirlenen polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinin Oxon Hill bölgesindeki çocuk parkının yakınlarındaki bir yolda kenarda park halinde duran bir polis arabası dikkatleri çekti. Aracın arka kısmında kimliği gizli tutulan bir polis memuru ve genç bir kadının yakınlaştığı anlara ifşa edildi.

    GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

    kapak1

    Söz konusu görüntülerde görevi başındayken bir kadınla uzun uzun öpüştükten sonra arka koltuğa doğru hareket eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

    kapak3

    Adı açıklanmayan memurun kimliği üst düzey yetkililer tarafından tespit edildi ve soruşturma devam ederken görevden uzaklaştırıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

    Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

     Altı meslektaşıyla aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıktı

    Altı meslektaşıyla aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıktı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlginç kavga! Tüm vücudunu boyayıp Örümcek Adam olduİlginç kavga! Tüm vücudunu boyayıp Örümcek Adam oldu
    Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdıÇorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı
    Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdıDenizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı
    Anahtar Kelimeler:
    polis Amerika

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.